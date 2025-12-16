Este martes 16 de diciembre, en la ciudad de Doha, Qatar, la FIFA entregará el Premio Puskás 2025, el galardón que distingue al mejor gol de la temporada a nivel mundial. La ceremonia se desarrollará en el marco de los premios The Best 2025 y contará con la presencia de figuras destacadas del fútbol internacional.

Entre los once nominados se destacan dos argentinos: Pedro “Pepo” de la Vega, por su gol jugando para Seattle Sounders, y Santiago Montiel, autor de una espectacular conquista con la camiseta de Independiente. Ambos compiten por suceder a Alejandro Garnacho, ganador de la última edición del premio.

La lista completa de candidatos incluye futbolistas de distintas ligas y continentes, lo que refleja la diversidad y el alcance global del galardón. Los nominados al Premio Puskás 2025 son:

Alerrando (Vitória, Brasil), Alessandro Deiola (Cagliari, Italia), Pedro de la Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos), Santiago Montiel (Independiente, Argentina), Amr Nasser (Pharco, Egipto), Carlos Orrantía (Atlas, México), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), Declan Rice (Arsenal, Inglaterra), Rizky Ridho (Persija Jakarta, Indonesia), Kevin Rodrigues (Kasimpaşa, Portugal) y Lamine Yamal (Barcelona, España).

La ceremonia podrá verse en vivo a través de FIFA+, la plataforma oficial de streaming de la FIFA, con transmisión gratuita para todo el mundo.

En cuanto a los horarios, el evento comenzará a las 13.35 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; a las 12.35 en Bolivia y Venezuela; y a las 11.35 en Colombia, Perú y Ecuador, entre otros países.