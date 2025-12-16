Ranking Conmebol 2026: Boca y River siguen arriba
Este martes 16 de diciembre, en la ciudad de Doha, Qatar, la FIFA entregará el Premio Puskás 2025, el galardón que distingue al mejor gol de la temporada a nivel mundial. La ceremonia se desarrollará en el marco de los premios The Best 2025 y contará con la presencia de figuras destacadas del fútbol internacional.
Entre los once nominados se destacan dos argentinos: Pedro “Pepo” de la Vega, por su gol jugando para Seattle Sounders, y Santiago Montiel, autor de una espectacular conquista con la camiseta de Independiente. Ambos compiten por suceder a Alejandro Garnacho, ganador de la última edición del premio.
La lista completa de candidatos incluye futbolistas de distintas ligas y continentes, lo que refleja la diversidad y el alcance global del galardón. Los nominados al Premio Puskás 2025 son:
Alerrando (Vitória, Brasil), Alessandro Deiola (Cagliari, Italia), Pedro de la Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos), Santiago Montiel (Independiente, Argentina), Amr Nasser (Pharco, Egipto), Carlos Orrantía (Atlas, México), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), Declan Rice (Arsenal, Inglaterra), Rizky Ridho (Persija Jakarta, Indonesia), Kevin Rodrigues (Kasimpaşa, Portugal) y Lamine Yamal (Barcelona, España).
La ceremonia podrá verse en vivo a través de FIFA+, la plataforma oficial de streaming de la FIFA, con transmisión gratuita para todo el mundo.
En cuanto a los horarios, el evento comenzará a las 13.35 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; a las 12.35 en Bolivia y Venezuela; y a las 11.35 en Colombia, Perú y Ecuador, entre otros países.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
La Joya fue suplente por cuarto partido consecutivo y ni siquiera ingresó. En Italia hablan de una posible salida y en Boca siguen atentos.
El Benfica rechazó la primera propuesta del Millonario, aunque mostró predisposición a seguir negociando por el juvenil argentino.
El jugador de Rosario Central compartió una reflexión en Instagram y apoyó publicaciones contra el Pincha y Juan Sebastián Verón tras el pasillo protocolar de espaldas.
El presidente del fútbol español confirmó que el acuerdo con UEFA está cerrado y que el partido se disputará en marzo. Solo resta el anuncio oficial.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
