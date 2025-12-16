Costas, cerca de renovar con Racing
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La Fórmula 1 confirmó una novedad relevante de cara a las próximas temporadas: el Gran Premio de Portugal regresará oficialmente al calendario en los años 2027 y 2028. El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales de la categoría y marca el retorno de una plaza histórica que no recibe a la Máxima desde 2021.
El escenario elegido será nuevamente el Autódromo Internacional del Algarve, ubicado en la ciudad de Portimão, que ocupará el lugar que dejará el Gran Premio de los Países Bajos, actualmente disputado en Zandvoort. Según se informó, el acuerdo inicial contempla dos temporadas, asegurando la presencia portuguesa en el calendario por ese período.
La última vez que la Fórmula 1 corrió en Portugal fue el 2 de mayo de 2021, en un contexto marcado por la pandemia y los ajustes excepcionales del calendario. Aquella competencia quedó en manos de Lewis Hamilton, por entonces piloto de Mercedes, acompañado en el podio por Max Verstappen y Valtteri Bottas.
El regreso fue celebrado por Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, quien destacó tanto el entusiasmo del público local como las condiciones del trazado. “Estoy encantado de que Portugal regrese al calendario. La pasión de la afición y las características del circuito garantizan emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”, expresó en el comunicado oficial.
El Autódromo Internacional del Algarve cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su diseño técnico, con importantes desniveles y curvas rápidas que suelen ofrecer carreras exigentes y dinámicas para los pilotos. Portugal ya había sido sede en 2020 y 2021 gracias a su capacidad para albergar eventos internacionales en un contexto sanitario complejo.
Con esta confirmación, la Fórmula 1 continúa delineando su calendario a mediano plazo, combinando circuitos históricos con sedes más recientes, y asegura el regreso del Gran Circo a suelo portugués a partir de la temporada 2027.
