En el marco del cierre de año y el recorrido por distintas instituciones locales, el servicio de emergencias 107 fue protagonista a través de la palabra de Jeni Tulian, quien actualmente está a cargo de la coordinación durante la licencia de maternidad de Silvina, responsable habitual del área.

Durante la charla, Tulian explicó que asumir esta función implica un desafío diario, principalmente por la organización y la disponibilidad permanente que requiere el servicio. “Es un trabajo de todos los días. Tenés que adaptarte a horarios cambiantes y estar atenta incluso fuera de la guardia, porque hablamos de emergencias”, señaló.

El equipo del 107 está conformado por nueve personas: cuatro enfermeros y cinco choferes. Parte del personal es de la localidad y otros llegan desde localidades vecinas, lo que refuerza el carácter regional del servicio. En este sentido, destacó el valor del trabajo en conjunto y la capacitación constante que reciben desde la base de Venado Tuerto para mantenerse actualizados ante nuevas situaciones y protocolos.

Tulian remarcó que, si bien cada integrante tiene su manera de trabajar, el objetivo es unificar criterios para garantizar una atención profesional y ordenada. “Convivimos muchas horas, dormimos en la base y estamos 24 horas disponibles. Eso a veces no es sencillo, pero tenemos un excelente grupo humano”, afirmó.

Otro punto importante fue el crecimiento del uso del 107 por parte de la comunidad. Según explicó, cada vez más vecinos llaman directamente a este servicio ante caídas, controles de presión o emergencias domiciliarias, aunque todavía persisten algunas dudas. “Mucha gente pregunta cuánto tiene que pagar o dónde anotarse, y es importante aclarar que el 107 es totalmente gratuito, lo paga la Provincia y está disponible para todos, sin importar la obra social”, subrayó.

En relación al nuevo espacio físico, destacó el cambio positivo que significó contar con una base propia, con ingreso independiente y mayores comodidades. “No es un hotel, pero es un lugar cómodo, pensado para quienes hacemos guardias de 24 horas. Dormimos, comemos y vivimos ahí mientras estamos de servicio”, explicó.

Para cerrar, Jeni Tulian dejó un mensaje de agradecimiento y compromiso. Reconoció el trabajo de todo el personal de salud, tanto del 107 como del hospital, y renovó la vocación de servicio de cara al próximo año. “Estamos para la comunidad las 24 horas. Nuestro compromiso es brindar un servicio de excelencia en momentos que nunca son fáciles para quien llama”, expresó, al tiempo que deseó unas felices fiestas y pidió a los vecinos que se cuiden durante los festejos.