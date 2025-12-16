Teodelina enterró una cápsula del tiempo para 2075
El acto simbólico dejó un mensaje del presente para las futuras generaciones, reflejando el crecimiento institucional y el momento histórico que vive la ciudad.
El acto se realizó en el marco de los 150 años de la localidad y reunió documentos, recuerdos y proyectos que reflejan el presente de la ciudad.Teodelina16/12/2025GASTON PAROLA
Teodelina vivió este lunes un momento cargado de simbolismo con el entierro de una nueva cápsula del tiempo, que será abierta en el año 2075. El acto, sencillo pero profundamente significativo, se desarrolló como parte de las celebraciones por los 150 años de la localidad y buscó dejar un testimonio fiel de esta etapa histórica.
La cápsula reúne información de todas las instituciones de la ciudad, tanto educativas como sociales y comunitarias. Para su armado, desde la organización se contactó a cada entidad con el objetivo de que las futuras generaciones puedan conocer quiénes estaban al frente de cada espacio y cómo se vivía Teodelina en este tiempo.
Entre los elementos guardados se incluyeron documentos vinculados a los festejos del sesquicentenario, firmas de los integrantes de la Comisión de los 150 años, material institucional, merchandising oficial, una bandera conmemorativa, un pendrive con información actual y fotografías de la ciudad, además de proyectos considerados trascendentales para el presente y el futuro de la localidad.
En ese marco, se destacó especialmente la incorporación del proyecto de ciudad y de dos obras emblemáticas: la nueva pileta y el parque acuático, iniciativas que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Teodelina.
La cápsula fue sellada mediante un sistema de envasado al vacío, recomendado para garantizar su conservación a lo largo del tiempo, aprendiendo de la experiencia de la cápsula anterior, cuyo contenido no pudo ser recuperado debido al deterioro provocado por la humedad tras una intervención realizada en los años 90.
Durante el acto, se agradeció especialmente el trabajo desinteresado de la Comisión de Festejos, el acompañamiento de la Cooperativa Federada, y la tarea del equipo de Prensa y Difusión, que impulsó y coordinó todo el proceso. También se puso en valor la participación de las escuelas, que trabajaron el aniversario y utilizaron los símbolos de los 150 años como parte de sus actividades educativas.
Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de cuidar este patrimonio histórico, que no solo habla del presente, sino que busca transmitir a las generaciones futuras el sentido de pertenencia, el esfuerzo colectivo y el amor por la “patria chica” que caracteriza a Teodelina.
