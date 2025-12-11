Teodelina protagonizó este martes una jornada que quedará marcada en su historia institucional. En un acto público cargado de emoción, Joaquín Poleri asumió como el primer Intendente de la ciudad, dando inicio a un nuevo período político y administrativo.



En este marco, también quedó conformado el primer Concejo Municipal de Teodelina. La sesión preparatoria fue presidida por Mirtha Larrea, quien ejerció la Presidencia provisional y condujo el proceso de votación interna ante el público presente.



Tras la deliberación correspondiente, el cuerpo eligió a sus nuevas autoridades:

Ignacio Gutiérrez Bróndolo, Presidente.

Gustavo Garetto, Vicepresidente.

Según indicaron desde la nueva gestión, este paso abre una etapa orientada a fortalecer la representación ciudadana, ampliar los espacios de participación y dotar al gobierno local de herramientas modernas para planificar el desarrollo.



En este marco, vecinos, instituciones y autoridades provinciales acompañaron la asunción, destacando la trascendencia del momento para el futuro de Teodelina. Con la nueva estructura institucional en marcha, la ciudad comienza a escribir un capítulo que busca consolidar crecimiento y nuevas oportunidades para toda la comunidad.