El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Una versión surgida en España sacudió en las últimas horas al mundo del fútbol internacional. Según afirmó el periodista François Gallardo en el programa El Chiringuito, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, tendría intenciones de comprar el FC Barcelona mediante una oferta cercana a los 10 mil millones de euros.
La posible operación se enmarca dentro del plan de expansión saudí en el deporte, especialmente en el fútbol, una estrategia que comenzó a tomar fuerza en los últimos años con fuertes inversiones en la liga local y la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. En ese contexto, el club catalán aparece como una pieza clave para reforzar su presencia en el escenario global.
De acuerdo a la información difundida, Barcelona atraviesa una compleja situación económica, con una deuda que superaría los 2.500 millones de euros. La hipotética propuesta del príncipe saudí permitiría sanear gran parte de ese pasivo y, a cambio, asumir el control total de la institución.
Sin embargo, el principal escollo es estructural. Barcelona es una entidad deportiva que pertenece a sus socios, un modelo que históricamente impide su venta a capitales privados o extranjeros. En ese marco, la aprobación de una operación de este tipo resulta altamente improbable.
Detrás del interés aparece el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), actor central en la estrategia deportiva del país. Según trascendió, la única alternativa posible sería una inversión parcial vinculada al área de entretenimiento del club, sin injerencia directa en la gestión futbolística ni en las decisiones deportivas.
Por el momento, y más allá del impacto de la versión, todo indica que la posibilidad de que Barcelona cambie su modelo de propiedad es remota, lo que vuelve muy difícil que la operación pueda concretarse.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.