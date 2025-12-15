Una versión surgida en España sacudió en las últimas horas al mundo del fútbol internacional. Según afirmó el periodista François Gallardo en el programa El Chiringuito, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, tendría intenciones de comprar el FC Barcelona mediante una oferta cercana a los 10 mil millones de euros.

La posible operación se enmarca dentro del plan de expansión saudí en el deporte, especialmente en el fútbol, una estrategia que comenzó a tomar fuerza en los últimos años con fuertes inversiones en la liga local y la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. En ese contexto, el club catalán aparece como una pieza clave para reforzar su presencia en el escenario global.

De acuerdo a la información difundida, Barcelona atraviesa una compleja situación económica, con una deuda que superaría los 2.500 millones de euros. La hipotética propuesta del príncipe saudí permitiría sanear gran parte de ese pasivo y, a cambio, asumir el control total de la institución.

Sin embargo, el principal escollo es estructural. Barcelona es una entidad deportiva que pertenece a sus socios, un modelo que históricamente impide su venta a capitales privados o extranjeros. En ese marco, la aprobación de una operación de este tipo resulta altamente improbable.

Detrás del interés aparece el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), actor central en la estrategia deportiva del país. Según trascendió, la única alternativa posible sería una inversión parcial vinculada al área de entretenimiento del club, sin injerencia directa en la gestión futbolística ni en las decisiones deportivas.

Por el momento, y más allá del impacto de la versión, todo indica que la posibilidad de que Barcelona cambie su modelo de propiedad es remota, lo que vuelve muy difícil que la operación pueda concretarse.