Teodelina vivió un hecho cargado de significado al realizar el entierro de una nueva cápsula del tiempo, que será abierta en el año 2075. La iniciativa busca dejar testimonio del presente que atraviesa la ciudad, marcada por el crecimiento, la consolidación institucional y una nueva etapa en su historia.

La cápsula reúne mensajes, documentos y representaciones de la Teodelina actual, con sus instituciones, su comunidad y una gestión que acompaña el desarrollo de la localidad, hoy ya constituida formalmente como ciudad. El objetivo es que, dentro de 50 años, las futuras generaciones puedan conocer cómo se vivieron estos tiempos de transformación y cambio.

Desde la organización destacaron que se trata de un momento histórico y de inflexión, en el que se decidió dejar un mensaje para la posteridad, con una mirada esperanzadora hacia el futuro y el crecimiento colectivo.

Además, se agradeció especialmente a la Comisión de Festejos por el acompañamiento durante todo el año de celebraciones, a la Cooperativa Federada por colaborar en la preservación del contenido de la cápsula y al equipo de Prensa y Difusión de la gestión municipal, que tuvo a su cargo la coordinación y el armado del proyecto.