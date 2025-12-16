Teodelina inicia la venta de abonos para El Edén 2026
La comuna informó que desde este miércoles se pueden adquirir los abonos para la temporada 2026 del Balneario El Edén, que abrirá sus puertas el 4 de enero.
Teodelina vivió un hecho cargado de significado al realizar el entierro de una nueva cápsula del tiempo, que será abierta en el año 2075.
Teodelina vivió un hecho cargado de significado al realizar el entierro de una nueva cápsula del tiempo, que será abierta en el año 2075. La iniciativa busca dejar testimonio del presente que atraviesa la ciudad, marcada por el crecimiento, la consolidación institucional y una nueva etapa en su historia.
La cápsula reúne mensajes, documentos y representaciones de la Teodelina actual, con sus instituciones, su comunidad y una gestión que acompaña el desarrollo de la localidad, hoy ya constituida formalmente como ciudad. El objetivo es que, dentro de 50 años, las futuras generaciones puedan conocer cómo se vivieron estos tiempos de transformación y cambio.
Desde la organización destacaron que se trata de un momento histórico y de inflexión, en el que se decidió dejar un mensaje para la posteridad, con una mirada esperanzadora hacia el futuro y el crecimiento colectivo.
Además, se agradeció especialmente a la Comisión de Festejos por el acompañamiento durante todo el año de celebraciones, a la Cooperativa Federada por colaborar en la preservación del contenido de la cápsula y al equipo de Prensa y Difusión de la gestión municipal, que tuvo a su cargo la coordinación y el armado del proyecto.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
En una sesión especial, se tomó juramento a los seis ediles que integrarán el Concejo y se delinearon los principales ejes de trabajo para la nueva etapa legislativa.
La localidad vivió un hecho histórico con la asunción del primer Intendente y del primer Concejo Municipal, que definió sus nuevas autoridades.
La actividad reunió a ciclistas locales y de la región en una jornada marcada por el deporte, el disfrute y el trabajo conjunto entre el Gobierno de Teodelina y El Pelotón Eva.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.