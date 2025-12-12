Joaquín Poleri asumió como primer intendente de Teodelina
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
En una sesión especial, se tomó juramento a los seis ediles que integrarán el Concejo y se delinearon los principales ejes de trabajo para la nueva etapa legislativa.Teodelina12/12/2025GASTON PAROLA
En el marco de una jornada significativa para la vida democrática de Teodelina, se llevó adelante el acto de toma de juramento de quienes integrarán el Poder Legislativo local, dando inicio a una nueva etapa institucional en la ciudad.
Durante la ceremonia fueron convocados al escenario Mirta Larrea, el licenciado Ignacio Gutiérrez, Gustavo Gareto, el profesor David Sanfilippo, el doctor Martín Lavé y, para completar el cuerpo legislativo, Marta Léri, quienes asumieron formalmente sus cargos tras la lectura del acta correspondiente.
Luego de la jura, el presidente del Concejo Municipal tomó la palabra y agradeció el acompañamiento de sus colegas, de las familias de cada uno de los ediles y de los vecinos que respaldaron democráticamente a los representantes electos. En ese sentido, destacó el valor del compromiso asumido y la responsabilidad que implica representar a la comunidad desde el ámbito legislativo.
En su discurso, remarcó la necesidad de construir un Concejo cercano a la gente, con presencia en los barrios, en la zona rural y en contacto permanente con los sectores productivos de la ciudad. Además, planteó como ejes centrales de gestión la conformación de un cuerpo moderno, accesible, plural y eficiente, utilizando todas las herramientas disponibles para fortalecer el vínculo con los vecinos.
También hubo un mensaje dirigido al intendente, a quien felicitó por el inicio de esta nueva etapa institucional y por interpretar el mandato popular expresado en las urnas, que dio lugar a un Concejo con diversidad de ideas. En ese marco, se reafirmó el compromiso de garantizar el diálogo, el debate responsable y la defensa de la democracia.
Para el cierre, y en el año en que Teodelina celebra sus 250 años de historia, se realizó un reconocimiento simbólico a quienes forjaron el crecimiento de la ciudad. El deseo expresado fue que, al finalizar el mandato, cada concejal pueda retirarse con la satisfacción de haber contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad.
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
La localidad vivió un hecho histórico con la asunción del primer Intendente y del primer Concejo Municipal, que definió sus nuevas autoridades.
La actividad reunió a ciclistas locales y de la región en una jornada marcada por el deporte, el disfrute y el trabajo conjunto entre el Gobierno de Teodelina y El Pelotón Eva.
La Municipalidad lanzó una plataforma digital que permite crear un usuario, asociar padrones y gestionar tasas desde cualquier dispositivo. La herramienta busca agilizar trámites y modernizar la atención al vecino.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La muestra anual reunió a alumnos, familias y vecinos en una presentación donde los jóvenes bateristas compartieron los trabajos realizados durante el año.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.