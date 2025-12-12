En el marco de una jornada significativa para la vida democrática de Teodelina, se llevó adelante el acto de toma de juramento de quienes integrarán el Poder Legislativo local, dando inicio a una nueva etapa institucional en la ciudad.

Durante la ceremonia fueron convocados al escenario Mirta Larrea, el licenciado Ignacio Gutiérrez, Gustavo Gareto, el profesor David Sanfilippo, el doctor Martín Lavé y, para completar el cuerpo legislativo, Marta Léri, quienes asumieron formalmente sus cargos tras la lectura del acta correspondiente.

Luego de la jura, el presidente del Concejo Municipal tomó la palabra y agradeció el acompañamiento de sus colegas, de las familias de cada uno de los ediles y de los vecinos que respaldaron democráticamente a los representantes electos. En ese sentido, destacó el valor del compromiso asumido y la responsabilidad que implica representar a la comunidad desde el ámbito legislativo.

En su discurso, remarcó la necesidad de construir un Concejo cercano a la gente, con presencia en los barrios, en la zona rural y en contacto permanente con los sectores productivos de la ciudad. Además, planteó como ejes centrales de gestión la conformación de un cuerpo moderno, accesible, plural y eficiente, utilizando todas las herramientas disponibles para fortalecer el vínculo con los vecinos.

También hubo un mensaje dirigido al intendente, a quien felicitó por el inicio de esta nueva etapa institucional y por interpretar el mandato popular expresado en las urnas, que dio lugar a un Concejo con diversidad de ideas. En ese marco, se reafirmó el compromiso de garantizar el diálogo, el debate responsable y la defensa de la democracia.

Para el cierre, y en el año en que Teodelina celebra sus 250 años de historia, se realizó un reconocimiento simbólico a quienes forjaron el crecimiento de la ciudad. El deseo expresado fue que, al finalizar el mandato, cada concejal pueda retirarse con la satisfacción de haber contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad.