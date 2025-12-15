Knicks y Spurs jugarán la final de la NBA Cup 2025
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
La Copa de Brasil ya tiene final confirmada y enfrentará a dos históricos del fútbol brasileño: Corinthians y Vasco da Gama. El último título del calendario 2025 se definirá en una serie a doble partido y con mucho más que una copa en juego.
Corinthians fue el primero en meterse en la definición. El equipo dirigido por Dorival Júnior cayó como local ante Cruzeiro, pero logró imponerse en una emotiva definición por penales en el Neo Química Arena. El Timao había ganado el encuentro de ida en Belo Horizonte gracias a un gol de Memphis Depay, ventaja que le permitió llegar con aire al desquite.
En la revancha, Cruzeiro dio vuelta la serie con un doblete del ecuatoriano Keny Arroyo. Sin embargo, un tanto de Bidu igualó el global y llevó la definición a los penales. Allí, pese al arranque fallido de Yuri Alberto, Corinthians se benefició de las atajadas de Hugo Souza y del error de Walace, hasta que Breno Bidon marcó el penal decisivo para sellar la clasificación.
Por su parte, Vasco da Gama consiguió el pase a la final tras eliminar a Fluminense en el Maracaná. El conjunto de Fernando Diniz defendía la ventaja obtenida en la ida, pero un gol en contra de Paulo Henrique emparejó la serie. El empate se mantuvo hasta los penales, donde Vasco fue más efectivo.
En la tanda, Pablo Vegetti falló su ejecución inicial, pero el error posterior de John Kennedy mantuvo la paridad. En el cierre, el arquero Leo Jardim le contuvo el remate a Agustín Canobbio y el uruguayo Joaquín “Pumita” Rodríguez anotó el penal decisivo que clasificó al conjunto blanquinegro.
La final de la Copa de Brasil se disputará el miércoles 17 y el domingo 21 de diciembre. Además del título, el campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026 y jugará la Supercopa de Brasil frente a Flamengo. Un premio doble para dos equipos que en el Brasileirao terminaron 13° y 14°, respectivamente.
