Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Racing de Córdoba inició gestiones para sumar a Ramón “Wanchope” Ábila de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El club de Nueva Italia le presentó una oferta formal al experimentado delantero, con el objetivo de reforzar el plantel y pelear por el ascenso.
El goleador de 36 años no continuará en Huracán tras la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador, quien no lo tendrá en cuenta. Si bien aún no rescindió su contrato, desde el entorno del jugador confirmaron que la salida del club de Parque Patricios se resolverá en buenos términos en las próximas semanas.
Durante su tercer ciclo en el Globo, Ábila disputó 19 partidos, solo uno como titular, y no logró convertir goles. Pese a ese presente, el delantero aseguró estar en buenas condiciones físicas y descartó cualquier posibilidad de retiro en el corto plazo.
En ese contexto, la dirigencia de Racing tomó nota de su situación y el presidente Manuel Pérez encabezó las conversaciones, acercándole una propuesta concreta. El futbolista agradeció el interés y solicitó unos días para analizar la oferta antes de definir su futuro, ya que también recibió sondeos de otros clubes.
Desde Nueva Italia son optimistas y cuentan con el aval del entrenador Pablo Fornasari para avanzar en la negociación. De concretarse, sería la segunda experiencia de Wanchope en su provincia natal, luego de su paso por Instituto, club del cual es reconocido simpatizante.
A lo largo de su carrera profesional, Ábila suma 149 goles oficiales y 35 asistencias. Su último tanto se remonta a agosto de 2024, cuando convirtió ante Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.