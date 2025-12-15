Racing de Córdoba inició gestiones para sumar a Ramón “Wanchope” Ábila de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El club de Nueva Italia le presentó una oferta formal al experimentado delantero, con el objetivo de reforzar el plantel y pelear por el ascenso.

El goleador de 36 años no continuará en Huracán tras la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador, quien no lo tendrá en cuenta. Si bien aún no rescindió su contrato, desde el entorno del jugador confirmaron que la salida del club de Parque Patricios se resolverá en buenos términos en las próximas semanas.

Durante su tercer ciclo en el Globo, Ábila disputó 19 partidos, solo uno como titular, y no logró convertir goles. Pese a ese presente, el delantero aseguró estar en buenas condiciones físicas y descartó cualquier posibilidad de retiro en el corto plazo.

En ese contexto, la dirigencia de Racing tomó nota de su situación y el presidente Manuel Pérez encabezó las conversaciones, acercándole una propuesta concreta. El futbolista agradeció el interés y solicitó unos días para analizar la oferta antes de definir su futuro, ya que también recibió sondeos de otros clubes.

Desde Nueva Italia son optimistas y cuentan con el aval del entrenador Pablo Fornasari para avanzar en la negociación. De concretarse, sería la segunda experiencia de Wanchope en su provincia natal, luego de su paso por Instituto, club del cual es reconocido simpatizante.

A lo largo de su carrera profesional, Ábila suma 149 goles oficiales y 35 asistencias. Su último tanto se remonta a agosto de 2024, cuando convirtió ante Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.