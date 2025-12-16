Teodelina enterró una cápsula del tiempo para 2075
El acto simbólico dejó un mensaje del presente para las futuras generaciones, reflejando el crecimiento institucional y el momento histórico que vive la ciudad.
La comuna informó que desde este miércoles se pueden adquirir los abonos para la temporada 2026 del Balneario El Edén, que abrirá sus puertas el 4 de enero.
La Comuna de Teodelina anunció la apertura de la venta de abonos para la temporada de verano 2026 del Balneario El Edén, uno de los espacios recreativos más concurridos durante los meses estivales.
Según se informó, los abonos podrán adquirirse a partir de mañana en la Casa de la Cultura, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. La apertura oficial del balneario está prevista para el próximo 4 de enero.
En cuanto a los valores, el abono familiar —hasta cuatro integrantes— tendrá un costo de 150.000 pesos, mientras que el abono individual será de 50.000 pesos. En tanto, los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita.
Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, número de teléfono y correo electrónico. Desde la comuna invitaron a vecinos y familias a sumarse y disfrutar de una nueva temporada de verano en el balneario local.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
En una sesión especial, se tomó juramento a los seis ediles que integrarán el Concejo y se delinearon los principales ejes de trabajo para la nueva etapa legislativa.
La localidad vivió un hecho histórico con la asunción del primer Intendente y del primer Concejo Municipal, que definió sus nuevas autoridades.
La actividad reunió a ciclistas locales y de la región en una jornada marcada por el deporte, el disfrute y el trabajo conjunto entre el Gobierno de Teodelina y El Pelotón Eva.
