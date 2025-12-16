La Comuna de Teodelina anunció la apertura de la venta de abonos para la temporada de verano 2026 del Balneario El Edén, uno de los espacios recreativos más concurridos durante los meses estivales.

Según se informó, los abonos podrán adquirirse a partir de mañana en la Casa de la Cultura, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. La apertura oficial del balneario está prevista para el próximo 4 de enero.

En cuanto a los valores, el abono familiar —hasta cuatro integrantes— tendrá un costo de 150.000 pesos, mientras que el abono individual será de 50.000 pesos. En tanto, los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita.

Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, número de teléfono y correo electrónico. Desde la comuna invitaron a vecinos y familias a sumarse y disfrutar de una nueva temporada de verano en el balneario local.