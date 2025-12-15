La Emirates NBA Cup 2025 ya tiene a sus dos finalistas definidos. New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentarán este martes en Las Vegas en busca del título del torneo que se disputa durante la temporada regular de la NBA.

En el primer turno de la jornada del sábado, los Knicks vencieron a Orlando Magic por 132-120 con una actuación sobresaliente de Jalen Brunson. El base fue la gran figura del encuentro al anotar 40 puntos, además de aportar ocho asistencias y cuatro rebotes. Tras un inicio parejo, New York marcó diferencias en el segundo cuarto y manejó el partido hasta el final.

Más tarde, San Antonio Spurs protagonizó una de las sorpresas del torneo al derrotar a Oklahoma City Thunder por 111-109, resultado que además cortó una racha de 16 victorias consecutivas del equipo de OKC. En su regreso tras una lesión, Victor Wembanyama tuvo un impacto inmediato: sumó 22 puntos, nueve rebotes y dos tapones en apenas 21 minutos. El Thunder tuvo la chance de empatarlo en la última jugada, pero el lanzamiento final no ingresó.

El camino a las semifinales había tenido previamente a Orlando eliminando a Miami Heat y a los Knicks dejando en el camino a Toronto Raptors. En el Oeste, Oklahoma City había superado con claridad a Phoenix Suns, mientras que los Spurs lograron su clasificación a Las Vegas pese a no contar con Wembanyama en cuartos de final.

El torneo, que ya tuvo como campeones a Los Ángeles Lakers en 2023 y a Milwaukee Bucks en 2024, conocerá ahora a su tercer ganador. La final entre Knicks y Spurs promete ser uno de los grandes eventos de la temporada NBA, con jóvenes figuras y equipos que buscarán trasladar este impulso al resto del campeonato.