Joaquín Poleri asumió como primer intendente de Teodelina

La ciudad de Teodelina vivió este jueves una jornada histórica con la asunción de Joaquín Poleri como primer intendente, tras la reciente declaración de la localidad como ciudad. El acto se desarrolló con la presencia de autoridades, instituciones, familiares y vecinos.

Durante la ceremonia se dio lectura a la proclamación oficial emitida por el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, que certifica que el licenciado Joaquín Poleri, DNI 34.344.977, fue electo intendente en los comicios celebrados el 29 de junio de 2025, conforme a lo establecido por el artículo 37 inciso F de la Ley Provincial N° 14.220. El documento fue firmado por las autoridades del organismo electoral y fechado el 7 de julio de 2025.

Tras el juramento de ley, Poleri tomó posesión formal del cargo, recibiendo los libros administrativos, la llave de la caja de caudales y los bienes que conforman el patrimonio municipal, quedando oficialmente investido como jefe del Ejecutivo local.

En el momento central del acto, el intendente prestó juramento comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y desempeñar su función con rectitud, independencia y en favor del bien común. En un mensaje personal, Poleri evocó su historia, a sus referentes y expresó su compromiso de continuar gobernando con la misma impronta que lo caracterizó hasta el momento.

Posteriormente, se concretó la entrega de los libros de actas de la comisión comunal saliente, a cargo de Maira Milano, marcando el cierre formal de una etapa institucional. Además, Adriana Trevisan y Denis Hiro Guillet hicieron entrega del bastón de mando y la llave de la ciudad, símbolos de la responsabilidad asumida y de la apertura de una nueva etapa para Teodelina. También el juez penal Ariel Cataneo entregó el Libro Único de la ciudad.

Al dirigirse a los presentes, Poleri agradeció el acompañamiento de las autoridades, instituciones, medios de comunicación, familiares y vecinos, y realizó un repaso del camino recorrido hasta lograr la transformación de Teodelina en ciudad. Reconoció el apoyo de dirigentes provinciales que impulsaron el proyecto en la Legislatura y destacó el trabajo colectivo detrás del logro.

Finalmente, el intendente pidió comprensión por las dificultades del día a día, pero aseguró que su gestión no claudicará en los objetivos de mediano y largo plazo. "Queremos ser un gobierno que quede en la historia y cambie la lógica de esta ciudad que hoy dice presente en el sur santafesino", expresó, cerrando su discurso con un mensaje de esperanza y compromiso con el futuro de Teodelina.