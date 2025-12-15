Villa Cañás inauguró la temporada del Balneario Municipal
Vecinos de la ciudad y la región disfrutaron de una jornada con propuestas culturales, recreativas y la habilitación de nuevas obras en el predio.
Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en Villa Cañás y dejó como saldo a una mujer herida.
Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en Villa Cañás y dejó como saldo a una mujer herida. El hecho ocurrió alrededor de las 20:54 horas, en la intersección de calle 55 y avenida 50, según informaron desde la base operativa.
De acuerdo a los primeros datos, una mujer mayor de edad que circulaba en bicicleta sufrió una caída luego de colisionar con la puerta de un vehículo estacionado, la cual se habría abierto de manera imprevista.
Al arribar al lugar, el personal de emergencias realizó una evaluación inicial y constató que la ciclista presentaba una lesión de consideración en el ojo derecho. Por tal motivo, fue inmovilizada de forma preventiva y trasladada al SAMCo local para su correspondiente examen médico y atención.
Las circunstancias del hecho son materia de evaluación para determinar responsabilidades.
El procedimiento se realizó durante la madrugada en jurisdicción de Villa Cañás, tras una alerta del sistema de monitoreo local.
La propuesta está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años y comenzará el 2 de enero en clubes locales.
El hecho ocurrió en un operativo de Tránsito en Villa Cañás. La Fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y la intervención policial.
El aporte permitirá avanzar en mejoras de infraestructura y fortalecer las actividades deportivas y formativas de la institución.
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.
Dos íconos del pop y el rock internacional ofrecieron una noche de clásicos, emoción y recuerdos en el Campo Argentino de Polo.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.