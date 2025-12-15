Ciclista herida en un accidente en la vía pública

Ocurrió en la intersección de calle 55 y avenida 50. La mujer fue trasladada al SAMCo local con una lesión ocular.

Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en Villa Cañás y dejó como saldo a una mujer herida. El hecho ocurrió alrededor de las 20:54 horas, en la intersección de calle 55 y avenida 50, según informaron desde la base operativa.
De acuerdo a los primeros datos, una mujer mayor de edad que circulaba en bicicleta sufrió una caída luego de colisionar con la puerta de un vehículo estacionado, la cual se habría abierto de manera imprevista.
Al arribar al lugar, el personal de emergencias realizó una evaluación inicial y constató que la ciclista presentaba una lesión de consideración en el ojo derecho. Por tal motivo, fue inmovilizada de forma preventiva y trasladada al SAMCo local para su correspondiente examen médico y atención.

