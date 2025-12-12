El Concejo Municipal de Teodelina puso en marcha su trabajo legislativo con la primera sesión ordinaria

Joaquín Poleri asumió como primer intendente de Teodelina
El flamante jefe del Ejecutivo local juró ante la Constitución y recibió los símbolos de mando en un acto cargado de emoción y contenido político.
El Honorable Concejo Municipal de Teodelina realizó el jueves 11 de diciembre su primera sesión ordinaria del período legislativo 2025–2029, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo cuerpo deliberativo de la ciudad.
La sesión comenzó a las 19 horas, bajo la presidencia de Ignacio Gutiérrez Bróndolo, con la presencia de la totalidad de los concejales. En primer término, se dio lectura al Acta N.º 001, correspondiente a la sesión constitutiva, la cual fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad.
Durante el desarrollo del encuentro, el presidente del Concejo procedió a la designación de las autoridades administrativas, quedando Cecilia Luna a cargo de la Secretaría, y Oscar Canavese designado como Prosecretario, con responsabilidad en la comunicación institucional del Honorable Concejo Municipal.
Uno de los puntos centrales de la sesión fue la conformación de las comisiones internas de trabajo, aprobadas por unanimidad, quedando establecidas de la siguiente manera:
Comisión de Gobierno, Reglamentación y Asuntos Jurídicos, presidida por Martín Julio Ángel Labbé.
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por Gustavo Andrés Garetto.
Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por Marta Liliana Aleric.
Comisión de Salud, Cultura, Deporte y Acción Social, presidida por David Rubén Sanfilippo.
Estas comisiones estarán integradas por la totalidad de los concejales y tendrán a su cargo el análisis y tratamiento de los distintos proyectos que ingresen al cuerpo legislativo.
Asimismo, el Concejo resolvió fijar el día y horario de las sesiones ordinarias, estableciendo que las mismas se realizarán los días jueves a las 19 horas.
No habiendo otros asuntos incluidos en el orden del día, la sesión fue cerrada a las 19:57, quedando todo lo actuado debidamente registrado en el acta correspondiente.
El Honorable Concejo Municipal recuerda que las sesiones son públicas y los actos se registran en el Libro de Actas. La información completa queda a disposición de la ciudadanía.
