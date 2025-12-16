Bonificación automática para contribuyentes al día con la TGIU
Luis Marini y Marta González repasaron el funcionamiento, los talleres y las necesidades del Centro de Jubilados, destacando el valor social de la institución.
El Centro de Jubilados “Vivir con Alegría” cerró un año marcado por la actividad constante, la participación de sus socios y el compromiso de la comisión directiva. Así lo expresaron su presidente, Luis Marini, y la integrante de la comisión, Marta González, durante una entrevista en la mañana de la radio.
A lo largo del año, la institución sostuvo una agenda activa de propuestas pensadas exclusivamente para jubilados. Actualmente, el centro cuenta con ocho talleres: canto, yoga, gimnasia, italiano, folklore, ritmo, memoria y tango, que se desarrollan entre marzo y noviembre. Estas actividades son coordinadas por profesores y tienen una cuota accesible que permite sostener su funcionamiento.
Marini explicó que el centro se mantiene principalmente gracias a la cuota societaria, que es bimestral, los ingresos por el alquiler del salón para eventos familiares y algunas donaciones. Además, destacó el acompañamiento de organismos y referentes como el Banco Credicoop, la diputada Lionella Cattalini y la senadora Leticia Di Gregorio, cuyos aportes resultan clave para afrontar gastos fijos como luz, mantenimiento y servicios.
En cuanto a los servicios vinculados al programa Buen Vivir de PAMI, el centro ofrece pedicuría, peluquería, belleza de manos y pies y masajes, todos con valores accesibles. Estas propuestas, según remarcaron, cumplen un rol fundamental en el bienestar físico y emocional de los adultos mayores.
Uno de los principales desafíos actuales es el estado del techo del edificio, que presenta filtraciones desde hace tiempo. La institución necesita resolver este problema estructural para poder realizar tareas de pintura y dejar el salón en condiciones de cara al inicio de las actividades 2026.
Tanto Marini como González coincidieron en destacar el valor humano del espacio. “No es solo venir a una clase, es un lugar de encuentro, de contención y de terapia”, señalaron, remarcando que el centro está abierto a sumar nuevos socios y también a quienes deseen colaborar con la institución.
