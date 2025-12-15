Las Leonas no pudieron cerrar la primera ventana de la FIH Pro League 2025/26 frente a Países Bajos debido a las condiciones climáticas adversas. El encuentro, que debía disputarse este domingo, fue demorado durante más de una hora por tormenta eléctrica y finalmente suspendido de manera definitiva por decisión del Director de Partido.

Según establece el reglamento de la Federación Internacional de Hockey (FIH), cuando un partido no puede comenzar en el día programado, debe reprogramarse lo antes posible mediante acuerdo entre las partes. En caso de no existir consenso, la resolución queda en manos del Director General de la FIH, con posibilidad de intervención del Comisionado Disciplinario.

Sin embargo, la normativa es clara en otro punto clave: si un partido no puede comenzar, se considera cancelado. Y si inicia pero se suspende antes del último cuarto y no puede completarse, también queda cancelado. Esta situación tuvo consecuencias directas en la tabla de posiciones.

En esta ventana de la Pro League, Países Bajos terminó beneficiado con la asignación de puntos. El seleccionado europeo recibió seis unidades ante Argentina, correspondientes al doble puntaje del primer partido, que había finalizado con triunfo neerlandés por 4 a 0 y que también fue suspendido por el clima cuando restaban cuatro minutos del último cuarto. En ese caso, el reglamento indica que si la suspensión ocurre en el último cuarto, el marcador parcial se considera resultado final.

La decisión generó malestar en el plantel argentino, que manifestó su intención de disputar el encuentro suspendido, ya sea en la misma jornada o al día siguiente. De esta manera, Las Leonas cerraron la primera ventana de la FIH Pro League 2025/26 con un sabor amargo, no solo por no haber podido jugar, sino también por el impacto reglamentario en la sumatoria de puntos.