Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Las Leonas no pudieron cerrar la primera ventana de la FIH Pro League 2025/26 frente a Países Bajos debido a las condiciones climáticas adversas. El encuentro, que debía disputarse este domingo, fue demorado durante más de una hora por tormenta eléctrica y finalmente suspendido de manera definitiva por decisión del Director de Partido.
Según establece el reglamento de la Federación Internacional de Hockey (FIH), cuando un partido no puede comenzar en el día programado, debe reprogramarse lo antes posible mediante acuerdo entre las partes. En caso de no existir consenso, la resolución queda en manos del Director General de la FIH, con posibilidad de intervención del Comisionado Disciplinario.
Sin embargo, la normativa es clara en otro punto clave: si un partido no puede comenzar, se considera cancelado. Y si inicia pero se suspende antes del último cuarto y no puede completarse, también queda cancelado. Esta situación tuvo consecuencias directas en la tabla de posiciones.
En esta ventana de la Pro League, Países Bajos terminó beneficiado con la asignación de puntos. El seleccionado europeo recibió seis unidades ante Argentina, correspondientes al doble puntaje del primer partido, que había finalizado con triunfo neerlandés por 4 a 0 y que también fue suspendido por el clima cuando restaban cuatro minutos del último cuarto. En ese caso, el reglamento indica que si la suspensión ocurre en el último cuarto, el marcador parcial se considera resultado final.
La decisión generó malestar en el plantel argentino, que manifestó su intención de disputar el encuentro suspendido, ya sea en la misma jornada o al día siguiente. De esta manera, Las Leonas cerraron la primera ventana de la FIH Pro League 2025/26 con un sabor amargo, no solo por no haber podido jugar, sino también por el impacto reglamentario en la sumatoria de puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.