Luego de una temporada irregular que tuvo como punto más alto la final del Torneo Apertura 2025, el presidente de Huracán, Abel Poza, brindó definiciones sobre el próximo mercado de pases y la realidad económica que atraviesa la institución. Lo hizo junto al entrenador Diego Martínez, en diálogo con el medio partidario Habla Huracán.

En cuanto a las posibles incorporaciones, Poza confirmó el interés por el regreso de Ignacio Pussetto, actualmente en Independiente. “Hay que sentarse y charlar algunas cosas. Uno de los intereses nuestros sería ir por él y ver si Independiente está dispuesto a un préstamo”, señaló. Además, reconoció que Gonzalo “Pity” Martínez tiene poco rodaje y expresó el deseo de que Matías Cóccaro vuelva al club, aunque aclaró que también deberá evaluarse el aspecto táctico del equipo.

Respecto a las salidas, el dirigente indicó que Matko Miljevic, una de las figuras del plantel, cuenta con interés desde el fútbol brasileño. También mencionó a Marcelo Pérez, goleador del último Torneo Clausura de Paraguay con Sportivo Luqueño, cuya posible venta se intentará concretar en ese país. En la lista aparecen además César Ibáñez, por quien hubo sondeos, y Gabriel Alanís, a quien buscan ceder a préstamo, aunque por el momento no existen ofertas formales.

Poza admitió que el club no pudo avanzar por Tomás Guidara debido a la falta de recursos, ya que no cuentan con los 650 mil dólares necesarios. En ese marco, sostuvo que una venta importante permitiría “bancar el semestre” y remarcó que con “dos o tres retoques” el equipo puede volver a ser protagonista. También confirmó la continuidad del capitán Hernán Galíndez y de Emmanuel Ojeda.

En relación a la situación institucional, el presidente fue claro: “Hoy el club no tiene el dinero. Tuvimos que pedir para levantar embargos y siempre venimos de atrás”. No obstante, se mostró optimista y confió en que hacia fines de 2026 Huracán pueda sanear definitivamente sus cuentas.

Por otro lado, reveló una caída en la cantidad de socios activos. “Estamos en 26.000 socios que pagan. Es producto del enojo del hincha y de la situación económica”, explicó. Finalmente, aseguró que quedan pocos juicios pendientes y que, de no mediar imprevistos, en diciembre de 2026 el club estaría sin deudas judiciales por primera vez en su historia.