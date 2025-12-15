Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Luego de una temporada irregular que tuvo como punto más alto la final del Torneo Apertura 2025, el presidente de Huracán, Abel Poza, brindó definiciones sobre el próximo mercado de pases y la realidad económica que atraviesa la institución. Lo hizo junto al entrenador Diego Martínez, en diálogo con el medio partidario Habla Huracán.
En cuanto a las posibles incorporaciones, Poza confirmó el interés por el regreso de Ignacio Pussetto, actualmente en Independiente. “Hay que sentarse y charlar algunas cosas. Uno de los intereses nuestros sería ir por él y ver si Independiente está dispuesto a un préstamo”, señaló. Además, reconoció que Gonzalo “Pity” Martínez tiene poco rodaje y expresó el deseo de que Matías Cóccaro vuelva al club, aunque aclaró que también deberá evaluarse el aspecto táctico del equipo.
Respecto a las salidas, el dirigente indicó que Matko Miljevic, una de las figuras del plantel, cuenta con interés desde el fútbol brasileño. También mencionó a Marcelo Pérez, goleador del último Torneo Clausura de Paraguay con Sportivo Luqueño, cuya posible venta se intentará concretar en ese país. En la lista aparecen además César Ibáñez, por quien hubo sondeos, y Gabriel Alanís, a quien buscan ceder a préstamo, aunque por el momento no existen ofertas formales.
Poza admitió que el club no pudo avanzar por Tomás Guidara debido a la falta de recursos, ya que no cuentan con los 650 mil dólares necesarios. En ese marco, sostuvo que una venta importante permitiría “bancar el semestre” y remarcó que con “dos o tres retoques” el equipo puede volver a ser protagonista. También confirmó la continuidad del capitán Hernán Galíndez y de Emmanuel Ojeda.
En relación a la situación institucional, el presidente fue claro: “Hoy el club no tiene el dinero. Tuvimos que pedir para levantar embargos y siempre venimos de atrás”. No obstante, se mostró optimista y confió en que hacia fines de 2026 Huracán pueda sanear definitivamente sus cuentas.
Por otro lado, reveló una caída en la cantidad de socios activos. “Estamos en 26.000 socios que pagan. Es producto del enojo del hincha y de la situación económica”, explicó. Finalmente, aseguró que quedan pocos juicios pendientes y que, de no mediar imprevistos, en diciembre de 2026 el club estaría sin deudas judiciales por primera vez en su historia.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.