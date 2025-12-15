Villa Cañás inauguró la temporada del Balneario Municipal

Vecinos de la ciudad y la región disfrutaron de una jornada con propuestas culturales, recreativas y la habilitación de nuevas obras en el predio.

La Municipalidad de Villa Cañás dejó oficialmente inaugurada el sábado la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, con una jornada que reunió a vecinos de la ciudad y localidades de la región.
Durante el encuentro, el público pudo disfrutar de diversas actividades artísticas y culturales, además de las propuestas habituales que ofrece el predio: contacto con la naturaleza de la laguna, deportes acuáticos, pileta, juegos recreativos y espacios de esparcimiento al aire libre.
La apertura contó con la presencia de la directora provincial de Turismo – Región Sur, Claudia Rosenthal; el intendente Norberto Gizzi; y miembros del Gabinete municipal, quienes acompañaron el inicio de una nueva temporada estival en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Entre las actividades destacadas, se realizó un encuentro de muralistas que intervinieron distintos sectores del balneario, un encuentro de fotógrafos, feria de artesanos y emprendedores, y las actuaciones musicales de Beto Rodríguez y la agrupación folklórica “La Gauchito Gil”.
Además, quedó habilitado el nuevo quincho, restaurado durante este año con aportes del Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Turismo. La obra incluyó el reemplazo del antiguo techo de paja por chapas, la construcción de una nueva fachada, dos baños y diversas refacciones en el interior del espacio.

Con estas mejoras y una amplia propuesta de actividades, el Balneario Municipal dio inicio a una nueva temporada de verano, consolidándose como un punto de encuentro y recreación para toda la región.

