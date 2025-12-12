Santa Isabel vivirá una noche especial este domingo 14 de diciembre, cuando desde las 20 horas se lleve a cabo la Fiesta del Deporte frente al edificio comunal. La propuesta busca poner en valor el trabajo, el compromiso y el desempeño de quienes durante el año 2025 practicaron distintas disciplinas deportivas y representaron a la localidad.



El encuentro contará con la participación de instituciones deportivas y deportistas locales, en una velada pensada para compartir en familia y acompañar a quienes forman parte activa del deporte isabelense.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la entrega del reconocimiento “Santa Isabel de Oro”, distinción que destaca el esfuerzo y la trayectoria deportiva. Además, el cierre estará a cargo del espectáculo musical de Yoni Jurado, que aportará música y entretenimiento para todo el público.

Desde la organización recordaron a los vecinos llevar silla o reposera para mayor comodidad. También habrá servicio de buffet durante la jornada.