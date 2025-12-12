Giorgis inició una nueva gestión con respaldo nacional
Santa Isabel celebró la jura de la nueva Constitución Provincial, donde Pablo Giorgis asumió como primer Intendente con un fuerte acompañamiento de referentes nacionales.
El evento reunirá a instituciones y deportistas locales para reconocer el esfuerzo del año y coronar al Santa Isabel de Oro.
Santa Isabel vivirá una noche especial este domingo 14 de diciembre, cuando desde las 20 horas se lleve a cabo la Fiesta del Deporte frente al edificio comunal. La propuesta busca poner en valor el trabajo, el compromiso y el desempeño de quienes durante el año 2025 practicaron distintas disciplinas deportivas y representaron a la localidad.
El encuentro contará con la participación de instituciones deportivas y deportistas locales, en una velada pensada para compartir en familia y acompañar a quienes forman parte activa del deporte isabelense.
Uno de los momentos más esperados de la noche será la entrega del reconocimiento “Santa Isabel de Oro”, distinción que destaca el esfuerzo y la trayectoria deportiva. Además, el cierre estará a cargo del espectáculo musical de Yoni Jurado, que aportará música y entretenimiento para todo el público.
Desde la organización recordaron a los vecinos llevar silla o reposera para mayor comodidad. También habrá servicio de buffet durante la jornada.
La Plaza 9 de Julio volvió a iluminarse con el arbolito gigante que ya es tradición y punto de encuentro para las familias isabelenses.
La gestión comunal amplía las oportunidades de formación con un acuerdo que permitirá acceder a carreras, tecnicaturas y cursos virtuales de la Universidad Nacional de San Martín.
La comuna inició un operativo histórico para relevar la situación real de cada familia y proyectar políticas públicas más precisas y eficientes.
La comunidad se prepara para una noche de música, gastronomía y encuentro en el andén “José Luis Benedetti”, con un cierre especial dedicado a Soda Stereo.
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.