La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este viernes nuevos capítulos con allanamientos, tasaciones de bienes y un cambio clave en la conducción de la causa. El expediente, que indaga presuntas maniobras de lavado de dinero, se centra en una imponente quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

El procedimiento fue ordenado inicialmente por el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso el allanamiento del predio y la presencia de seis peritos para tasar la propiedad y los bienes encontrados. Del total, tres expertos fueron designados por la Corte Suprema y otros tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro. Además, se realizó una filmación completa del lugar y un relevamiento fotográfico.

En paralelo, esta semana se llevaron adelante más de 30 allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas, la financiera creada por Ariel Vallejo y señalada por presuntos vínculos con la conducción de la AFA. Los operativos incluyeron la sede de la Asociación, oficinas de la Liga Profesional y 18 clubes del fútbol argentino, tanto de Primera División como del Ascenso, algunos de ellos relacionados por sponsoreos, préstamos o donaciones.

Otro dato relevante fue la decisión del Banco Central de la República Argentina, que suspendió por 30 días a la casa de cambio ARS Cambios SAS, una firma vinculada a Vallejo. La medida fue comunicada mediante una resolución oficial, aunque sin detallar los motivos de la sanción.

Durante el allanamiento en la quinta de Pilar, la Policía encontró 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados a nombre de la empresa Real Central SRL. Entre ellos, se contabilizaron 45 autos de lujo, siete motocicletas de alto valor y dos kartings de competición. Cinco vehículos no fueron hallados en el lugar y continúan bajo investigación.

En el plano judicial, la Cámara Federal resolvió que la causa deje de estar en manos de Rafecas y sea trasladada al fuero penal económico. La decisión fue adoptada por el juez Leopoldo Bruglia, quien determinó que el expediente quede a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, conducido por el magistrado Marcelo Aguinsky.

La propiedad investigada figura a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Conte. Sin embargo, la denuncia presentada por la Coalición Cívica sostiene que podrían actuar como presuntos prestanombres de altos dirigentes de la AFA, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Según consta en los antecedentes, la quinta fue adquirida en 2017 por Carlos Tevez, luego pasó por la firma Malte SRL y finalmente fue comprada por Real Central SRL en mayo de 2024. Malte SRL también aparece vinculada a la AFA por una contratación directa en 2022 para obras relacionadas con el VAR en el predio de Ezeiza.

La causa continúa en etapa de investigación y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, mientras se profundiza el análisis patrimonial y financiero de los bienes y empresas involucradas.