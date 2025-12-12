El COI habilita el regreso de Rusia y Bielorrusia en juveniles
La decisión permite volver a competir con identidad nacional en torneos juveniles y abre un nuevo escenario rumbo a Los Ángeles 2028.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.Deportes12/12/2025GASTON PAROLA
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este viernes nuevos capítulos con allanamientos, tasaciones de bienes y un cambio clave en la conducción de la causa. El expediente, que indaga presuntas maniobras de lavado de dinero, se centra en una imponente quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.
El procedimiento fue ordenado inicialmente por el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso el allanamiento del predio y la presencia de seis peritos para tasar la propiedad y los bienes encontrados. Del total, tres expertos fueron designados por la Corte Suprema y otros tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro. Además, se realizó una filmación completa del lugar y un relevamiento fotográfico.
En paralelo, esta semana se llevaron adelante más de 30 allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas, la financiera creada por Ariel Vallejo y señalada por presuntos vínculos con la conducción de la AFA. Los operativos incluyeron la sede de la Asociación, oficinas de la Liga Profesional y 18 clubes del fútbol argentino, tanto de Primera División como del Ascenso, algunos de ellos relacionados por sponsoreos, préstamos o donaciones.
Otro dato relevante fue la decisión del Banco Central de la República Argentina, que suspendió por 30 días a la casa de cambio ARS Cambios SAS, una firma vinculada a Vallejo. La medida fue comunicada mediante una resolución oficial, aunque sin detallar los motivos de la sanción.
Durante el allanamiento en la quinta de Pilar, la Policía encontró 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados a nombre de la empresa Real Central SRL. Entre ellos, se contabilizaron 45 autos de lujo, siete motocicletas de alto valor y dos kartings de competición. Cinco vehículos no fueron hallados en el lugar y continúan bajo investigación.
En el plano judicial, la Cámara Federal resolvió que la causa deje de estar en manos de Rafecas y sea trasladada al fuero penal económico. La decisión fue adoptada por el juez Leopoldo Bruglia, quien determinó que el expediente quede a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, conducido por el magistrado Marcelo Aguinsky.
La propiedad investigada figura a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Conte. Sin embargo, la denuncia presentada por la Coalición Cívica sostiene que podrían actuar como presuntos prestanombres de altos dirigentes de la AFA, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Según consta en los antecedentes, la quinta fue adquirida en 2017 por Carlos Tevez, luego pasó por la firma Malte SRL y finalmente fue comprada por Real Central SRL en mayo de 2024. Malte SRL también aparece vinculada a la AFA por una contratación directa en 2022 para obras relacionadas con el VAR en el predio de Ezeiza.
La causa continúa en etapa de investigación y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, mientras se profundiza el análisis patrimonial y financiero de los bienes y empresas involucradas.
La decisión permite volver a competir con identidad nacional en torneos juveniles y abre un nuevo escenario rumbo a Los Ángeles 2028.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
Por pronóstico de lluvias, el Municipio reprogramó para este sábado 13 todas las actividades previstas para la apertura de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal.
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).