Noche mágica de tango y cultura en Santa Isabel

Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.

Santa Isabel vivió una noche especial con un espectáculo de gran nivel artístico en el Complejo Cultural Centenario. La reconocida Orquesta de Tango del Guastavino, proveniente de la ciudad de Rosario, fue la encargada de brindar un show que cautivó al público con su calidad interpretativa y su puesta en escena.

La velada también contó con las destacadas presentaciones del Coro Comunal Voces de Mi Pueblo, de los alumnos y alumnas del Taller de Tango Comunal, y de la talentosa pareja de bailarines Macarena Puzzo y Mauro Engemann, oriundos de Colón, provincia de Buenos Aires.

Desde el Área de Cultura del Gobierno de Santa Isabel expresaron su agradecimiento a todos los que hicieron posible este encuentro: artistas, talleristas, sonidistas y vecinos que se acercaron a disfrutar de una verdadera fiesta de la cultura local.

“Fue una noche para celebrar el arte y el trabajo conjunto de nuestra comunidad”, destacaron los organizadores.

