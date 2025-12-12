El fanatismo por Lionel Messi volvió a sorprender al mundo. En esta oportunidad, India avanza con un homenaje sin precedentes: una estatua de 21 metros de altura dedicada al capitán de la Selección argentina, que será presentada este sábado en la ciudad de Calcuta.

La obra es realizada por un equipo de 45 personas que trabaja desde hace meses de manera ininterrumpida para llegar a tiempo con la inauguración. La escultura está construida en hierro y fibra de vidrio y representa a Messi levantando la Copa del Mundo, bajo la dirección artística de Monti Paul.

Está previsto que el propio futbolista sea el encargado de descubrir la estatua durante el inicio de la gira denominada GOAT Tour, que Messi realizará junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Tras la presentación en Calcuta, el recorrido continuará por Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, luego de la consagración de Inter Miami como campeón de la MLS.

El homenaje no se limitará solo a la estatua principal. En el lugar también se instalará una fan zone llamada Hola Messi, que incluirá una imagen del rosarino a tamaño real sentado en un trono y un mural alusivo a su carrera.

Una vez finalizada la presentación oficial, la escultura quedará emplazada en una calle donde ya se encuentra una estatua de Diego Maradona, otro ídolo argentino muy venerado en el país asiático, aunque de dimensiones considerablemente menores.

En su paso por Hyderabad, Messi participará además de la GOAT Cup, un evento que incluirá un partido de exhibición en formato siete contra siete y un concierto en su honor en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. También mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y participará de un reconocimiento a jóvenes futbolistas de la Academia Minerva.

Esta será la segunda visita de Lionel Messi a India. La anterior fue en 2011, cuando disputó un amistoso con la Selección argentina frente a Venezuela. Para este nuevo arribo, se espera una convocatoria multitudinaria y un impacto histórico.