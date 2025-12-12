Berlanga defendió a la AFA y respaldó a los árbitros
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este jueves el fixture completo del Torneo Apertura 2026, que comenzará el fin de semana del 25 de enero y contará con la participación de 30 equipos divididos en dos zonas.
En la jornada inicial, Boca será local de Deportivo Riestra en La Bombonera, mientras que River tendrá un duro estreno como visitante frente a Barracas Central. Ambos encuentros sobresalen dentro de una primera fecha que ya genera expectativa entre los hinchas.
El Superclásico entre River y Boca quedó programado para la fecha 15, el fin de semana del 19 de abril, y se disputará en el estadio Monumental. En la previa, ambos equipos deberán afrontar compromisos exigentes: Boca recibirá a Independiente en la fecha 14 y River visitará a Racing.
Otro punto destacado del calendario es la fecha interzonal, que se jugará en la sexta jornada, durante el fin de semana del 22 de febrero. Allí se destacan cruces como Boca–Racing, Vélez–River y Rosario Central–Talleres, entre otros.
Además, los clásicos históricos ya tienen fecha confirmada. Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en la cuarta jornada, Newell’s y Rosario Central lo harán en la octava, Gimnasia y Estudiantes en la quinta, y Belgrano–Talleres en la undécima.
Desde la organización aclararon que el Torneo Clausura 2026 mantendrá el mismo formato, aunque con las localías invertidas, tal como ocurrió en la temporada 2025. De esta manera, el calendario anual ya quedó completamente definido.
Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
El árbitro Andrés Merlos fue agredido con insultos y piedrazos y necesitó custodia policial para retirarse del estadio tras el partido decisivo en Casilda.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.