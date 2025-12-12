La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este jueves el fixture completo del Torneo Apertura 2026, que comenzará el fin de semana del 25 de enero y contará con la participación de 30 equipos divididos en dos zonas.

En la jornada inicial, Boca será local de Deportivo Riestra en La Bombonera, mientras que River tendrá un duro estreno como visitante frente a Barracas Central. Ambos encuentros sobresalen dentro de una primera fecha que ya genera expectativa entre los hinchas.

El Superclásico entre River y Boca quedó programado para la fecha 15, el fin de semana del 19 de abril, y se disputará en el estadio Monumental. En la previa, ambos equipos deberán afrontar compromisos exigentes: Boca recibirá a Independiente en la fecha 14 y River visitará a Racing.

Otro punto destacado del calendario es la fecha interzonal, que se jugará en la sexta jornada, durante el fin de semana del 22 de febrero. Allí se destacan cruces como Boca–Racing, Vélez–River y Rosario Central–Talleres, entre otros.

Además, los clásicos históricos ya tienen fecha confirmada. Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en la cuarta jornada, Newell’s y Rosario Central lo harán en la octava, Gimnasia y Estudiantes en la quinta, y Belgrano–Talleres en la undécima.

Desde la organización aclararon que el Torneo Clausura 2026 mantendrá el mismo formato, aunque con las localías invertidas, tal como ocurrió en la temporada 2025. De esta manera, el calendario anual ya quedó completamente definido.