Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
Todo indica que Claudio Úbeda continuará como entrenador de Boca en la temporada 2026. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme valora el trabajo del técnico, que asumió en un contexto complejo tras la muerte de Miguel Ángel Russo y logró reordenar al plantel, aunque el cierre del Clausura dejó cuestionamientos.
En el debe y el haber de su ciclo aparecen señales claras. Por un lado, el Sifón consiguió recomponer la confianza de un equipo que atravesaba la peor racha sin triunfos de su historia. En ese tramo final, Boca sumó seis victorias y apenas dos derrotas, ganó el Superclásico, se metió entre los cuatro mejores del torneo y aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores luego de dos años de ausencia.
Además, Úbeda logró encolumnar al grupo con un perfil cercano al jugador y una metodología que fue bien recibida puertas adentro. Ese respaldo se reflejó en declaraciones públicas, incluso de referentes como Leandro Paredes, quien llegó a compararlo con Lionel Scaloni. En lo futbolístico, el DT encontró una base estable: Marchesín elevó su nivel, la defensa ganó solidez, el mediocampo encontró equilibrio y el equipo terminó repitiendo un once que salía casi de memoria.
Sin embargo, los puntos flojos aparecieron en los momentos decisivos. Boca no llegó a la final del Clausura y volvió a quedarse sin títulos, algo que el hincha siente como una deuda. La eliminación ante Racing, en semifinales y con la ventaja de la localía, dejó a Úbeda como el principal apuntado por decisiones tácticas cuestionadas y por la falta de respuestas cuando el equipo empezó a perder el control del partido.
A eso se sumó la sensación de que no supo corregir advertencias previas. Ante Talleres y Argentinos Juniors, Boca ya había mostrado dificultades para sostener la posesión y el dominio del juego, pero el entrenador mantuvo esquema y nombres sin grandes variantes, incluso cuando algunos rendimientos individuales venían en baja.
Pese al sabor amargo del cierre, en el club consideran que el balance general es positivo y le darían continuidad al proyecto. De cara a 2026, con el regreso a la Copa Libertadores como gran objetivo, no se descarta sumar un integrante más al cuerpo técnico para reforzar el análisis táctico y la toma de decisiones. La definición oficial se conocería en las próximas horas.
