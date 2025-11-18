Nueva edición del Paseo Cervecero en Santa Isabel

Noche mágica de tango y cultura en Santa Isabel
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
La comunidad se prepara para una noche de música, gastronomía y encuentro en el andén "José Luis Benedetti", con un cierre especial dedicado a Soda Stereo.
El Gobierno de Santa Isabel anunció una nueva edición del Paseo Cervecero, una propuesta cultural y recreativa que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre desde las 20 horas en el andén de la Estación de Ferrocarril “José Luis Benedetti”.
La actividad convoca a vecinos y visitantes a disfrutar de música en vivo, gastronomía local, artesanías, emprendimientos y juegos para toda la familia. Como cierre de la jornada, se presentará una banda tributo a Soda Stereo, sumando un atractivo especial para los amantes del rock nacional.
Desde el Gobierno local destacaron que este tipo de eventos contribuye a fortalecer los vínculos comunitarios y generan espacios de encuentro accesibles para todas las edades. Además, permiten visibilizar el trabajo de emprendedores, artistas y gastronómicos de la localidad.
La invitación es abierta a toda la comunidad, con el objetivo de vivir una noche distinta, al aire libre y en uno de los espacios más emblemáticos de Santa Isabel.
El Complejo Cultural Centenario se colmó de público para disfrutar de una velada inolvidable junto a artistas locales e invitados especiales.
El domingo 9 de noviembre, Santa Isabel vivirá una velada especial al ritmo del 2x4, con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino y destacados artistas locales y nacionales.
