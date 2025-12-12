El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, salió a respaldar públicamente a la Asociación del Fútbol Argentino y a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de las tensiones internas que atraviesa el fútbol local. Además, defendió el trabajo de los árbitros y criticó las presiones externas que, según sostuvo, condicionan su desempeño.

En declaraciones radiales, Berlanga consideró que los cuestionamientos a la conducción de AFA están atravesados por intereses de la política nacional y apuntó contra el impulso a las Sociedades Anónimas Deportivas. En ese marco, remarcó el rol social de los clubes y sostuvo que se trata de una política de Estado que debería ser acompañada, no debilitada.

El dirigente también se refirió al conflicto con Juan Sebastián Verón y lo invitó a expresar sus diferencias en los ámbitos institucionales. “Estaría bueno que venga a las reuniones y diga puertas adentro lo que cree que está mal”, señaló, al tiempo que pidió mayor diálogo entre los actores del fútbol argentino.

Sobre los arbitrajes, Berlanga aseguró que los errores forman parte del juego y que no existe una intencionalidad detrás de las fallas. En ese sentido, afirmó que los jueces llegan a los partidos con una presión excesiva, alimentada por declaraciones de dirigentes, jugadores y entrenadores. “Entre todos deberíamos suavizar un poco y dejar que las cosas sucedan”, expresó.

El titular del Fortín también cuestionó la seriedad de algunas SAD en el exterior, al mencionar deudas millonarias pendientes con Vélez, y contrastó esa situación con el modelo de asociación civil que, según afirmó, mantiene al club sin compromisos económicos con otras instituciones.

Por último, Berlanga destacó la mejora en los ingresos del club a partir del acompañamiento de sponsors y valoró los avances logrados desde AFA en materia económica. Además, reclamó mayor apoyo estatal para sostener el trabajo social de los clubes, al recordar la histórica frase de José Amalfitani sobre la importancia de sacar a los chicos de la calle.