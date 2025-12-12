El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero volverá a ser protagonista este sábado al recibir la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes. Será la décima definición con título en juego desde su inauguración en marzo de 2021, consolidándose como una sede habitual para los partidos decisivos del fútbol argentino.

Como ocurrió en otras oportunidades, la elección del escenario volvió a generar debate. La distancia con Avellaneda y La Plata —más de mil kilómetros— y la limitada capacidad hotelera de la capital provincial aparecen entre los principales cuestionamientos. Para los hinchas de ambos equipos, el viaje implica al menos 12 horas por ruta o pasajes aéreos con valores elevados.

Más allá de las críticas, el estadio se mantiene firme en el calendario de finales, respaldado por antecedentes recientes como la definición del Torneo Apertura 2025, donde Platense se consagró campeón ante Huracán.

En lo deportivo, los recuerdos son muy distintos para los protagonistas. Para Racing, el Madre de Ciudades evoca un mal antecedente: allí sufrió una dura goleada por 5-0 ante River en la Supercopa Argentina 2019, en el partido inaugural del estadio. Estudiantes, en cambio, guarda memorias positivas: en 2024 se consagró campeón en dos oportunidades, ambas frente a Vélez, primero por penales en la Copa de la Liga Profesional y luego con un contundente 3-0 en el Trofeo de Campeones.

La final del Clausura 2025 sumará un nuevo capítulo a la historia del estadio santiagueño, que volverá a ser testigo de una definición clave del fútbol nacional.

Finales disputadas en el estadio Madre de Ciudades: