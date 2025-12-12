Godoy Cruz elige autoridades en un clima de fuerte disputa
Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.Deportes12/12/2025GASTON PAROLA
El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero volverá a ser protagonista este sábado al recibir la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes. Será la décima definición con título en juego desde su inauguración en marzo de 2021, consolidándose como una sede habitual para los partidos decisivos del fútbol argentino.
Como ocurrió en otras oportunidades, la elección del escenario volvió a generar debate. La distancia con Avellaneda y La Plata —más de mil kilómetros— y la limitada capacidad hotelera de la capital provincial aparecen entre los principales cuestionamientos. Para los hinchas de ambos equipos, el viaje implica al menos 12 horas por ruta o pasajes aéreos con valores elevados.
Más allá de las críticas, el estadio se mantiene firme en el calendario de finales, respaldado por antecedentes recientes como la definición del Torneo Apertura 2025, donde Platense se consagró campeón ante Huracán.
En lo deportivo, los recuerdos son muy distintos para los protagonistas. Para Racing, el Madre de Ciudades evoca un mal antecedente: allí sufrió una dura goleada por 5-0 ante River en la Supercopa Argentina 2019, en el partido inaugural del estadio. Estudiantes, en cambio, guarda memorias positivas: en 2024 se consagró campeón en dos oportunidades, ambas frente a Vélez, primero por penales en la Copa de la Liga Profesional y luego con un contundente 3-0 en el Trofeo de Campeones.
La final del Clausura 2025 sumará un nuevo capítulo a la historia del estadio santiagueño, que volverá a ser testigo de una definición clave del fútbol nacional.
Finales disputadas en el estadio Madre de Ciudades:
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
El árbitro Andrés Merlos fue agredido con insultos y piedrazos y necesitó custodia policial para retirarse del estadio tras el partido decisivo en Casilda.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.