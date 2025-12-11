Santa Isabel encendió el árbol navideño más grande de la región
La Plaza 9 de Julio volvió a iluminarse con el arbolito gigante que ya es tradición y punto de encuentro para las familias isabelenses.
Santa Isabel celebró la jura de la nueva Constitución Provincial, donde Pablo Giorgis asumió como primer Intendente con un fuerte acompañamiento de referentes nacionales.Santa Isabel11/12/2025SOFIA ZANOTTI
La comunidad de Santa Isabel vivió una jornada histórica en el marco de la jura de la nueva Constitución Provincial, instancia en la que asumieron las nuevas autoridades locales. En ese contexto, Pablo Giorgis inició una nueva gestión al frente del gobierno, esta vez como el primer Intendente de la localidad.
El acto contó con la presencia de reconocidos convencionales constituyentes y representantes nacionales. Entre ellos estuvieron el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el concejal rosarino Juan Monteverde; el diputado nacional Diego Giuliano; y la diputada nacional Carla Tepp, quienes acompañaron a Giorgis en este momento trascendental para Santa Isabel.
Durante su mensaje, Giorgis agradeció el respaldo institucional y puso el foco en los desafíos que vienen. “Es un honor enorme que comparto con la comunidad y con quienes hoy nos acompañaron. El futuro de Santa Isabel tiene que ser común, solidario, humano y con justicia social. Tenemos el deber histórico de generar oportunidades reales de desarrollo para que cada isabelense sienta orgullo de caminar nuestras calles”, expresó.
Desde la Comuna remarcaron que el nuevo período de gobierno estará orientado a profundizar políticas de desarrollo productivo, mejoras en los servicios públicos y fortalecimiento del trabajo con instituciones, empresarios, productores y organizaciones locales. El objetivo central será consolidar un horizonte de crecimiento sostenible para toda la comunidad.
La gestión comunal amplía las oportunidades de formación con un acuerdo que permitirá acceder a carreras, tecnicaturas y cursos virtuales de la Universidad Nacional de San Martín.
La comuna inició un operativo histórico para relevar la situación real de cada familia y proyectar políticas públicas más precisas y eficientes.
La comunidad se prepara para una noche de música, gastronomía y encuentro en el andén “José Luis Benedetti”, con un cierre especial dedicado a Soda Stereo.
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
El Complejo Cultural Centenario se colmó de público para disfrutar de una velada inolvidable junto a artistas locales e invitados especiales.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.