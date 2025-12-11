La comunidad de Santa Isabel vivió una jornada histórica en el marco de la jura de la nueva Constitución Provincial, instancia en la que asumieron las nuevas autoridades locales. En ese contexto, Pablo Giorgis inició una nueva gestión al frente del gobierno, esta vez como el primer Intendente de la localidad.



El acto contó con la presencia de reconocidos convencionales constituyentes y representantes nacionales. Entre ellos estuvieron el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el concejal rosarino Juan Monteverde; el diputado nacional Diego Giuliano; y la diputada nacional Carla Tepp, quienes acompañaron a Giorgis en este momento trascendental para Santa Isabel.



Durante su mensaje, Giorgis agradeció el respaldo institucional y puso el foco en los desafíos que vienen. “Es un honor enorme que comparto con la comunidad y con quienes hoy nos acompañaron. El futuro de Santa Isabel tiene que ser común, solidario, humano y con justicia social. Tenemos el deber histórico de generar oportunidades reales de desarrollo para que cada isabelense sienta orgullo de caminar nuestras calles”, expresó.





Desde la Comuna remarcaron que el nuevo período de gobierno estará orientado a profundizar políticas de desarrollo productivo, mejoras en los servicios públicos y fortalecimiento del trabajo con instituciones, empresarios, productores y organizaciones locales. El objetivo central será consolidar un horizonte de crecimiento sostenible para toda la comunidad.