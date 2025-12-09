Santa Isabel encendió el árbol navideño más grande de la región

Santa Isabel celebró una nueva edición del encendido del árbol de Navidad más grande de la región, un evento que año tras año convoca a vecinos y visitantes en la Plaza 9 de Julio. La estructura, decorada con decenas de luces y detalles festivos, se ha convertido en un símbolo local durante las Fiestas.

El equipo comunal trabajó durante los últimos días en el armado y la colocación de la iluminación, con la intención de renovar el espíritu navideño en uno de los espacios públicos más concurridos del pueblo.

“Queremos que cada rincón de Santa Isabel transmita unión y esperanza en esta época tan especial. Este árbol es un símbolo de todo lo que podemos lograr juntos”, señaló el presidente comunal, Pablo Giorgis, al destacar el acompañamiento de la comunidad.

Además, desde la comuna recordaron que el próximo sábado 20 se realizará el cierre de los talleres culturales, actividad que incluirá un paseo gastronómico y la visita de Papá Noel, quien compartirá un momento especial con los más chicos de la localidad.

La iniciativa forma parte del programa de actividades de fin de año que impulsa la gestión local, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro y promover la participación comunitaria.