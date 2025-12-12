Godoy Cruz atravesará este sábado 13 de diciembre una jornada clave para su futuro institucional. En la sede del club, ubicada junto al estadio Feliciano Gambarte, más de 1.800 socios plenos estarán habilitados para votar en las elecciones que definirán a las nuevas autoridades por los próximos cuatro años.

La particularidad del proceso es que enfrentará a quienes compartieron la conducción del club durante más de una década. Alejandro Chapini, actual presidente, y José Mansur, vicepresidente, decidieron tomar caminos separados luego de profundas diferencias internas y competirán con listas propias en un escenario atravesado por el reciente descenso a la Primera Nacional.

La lista oficialista se presenta bajo el nombre Fuerza Tombina, encabezada por Chapini, con Fernando Da Fré como vicepresidente primero y Emilia Molina como vicepresidenta segunda. La propuesta apunta a una gestión integral del club, con énfasis en el desarrollo de todas las disciplinas, el fortalecimiento del rol social de la institución y la conformación de un plantel competitivo para el fútbol profesional. Por el momento, no se difundieron nombres para el cuerpo técnico ni para el área de management deportivo.

Por su parte, Unidad Tombina es la agrupación liderada por José Mansur, acompañado por Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva como vicepresidentes. El eje central de su proyecto está puesto casi exclusivamente en el fútbol, con el objetivo prioritario de lograr el regreso inmediato a la Primera División. Mansur propone una estructura austera, cercanía con la AFA y la apuesta por un entrenador joven, con Mariano Toedtli como principal novedad dentro del armado deportivo.

La tercera opción en disputa es Primero Godoy Cruz, que se presenta como una alternativa a la histórica conducción del club. La lista está encabezada por Adrián Sajú como candidato a presidente, junto a Pablo Guaycochea y Julio Cerimele Zapata. Su plataforma propone un modelo de fútbol con identidad, inversiones en obras y servicios, políticas de educación, cultura e inclusión, y una gestión moderna basada en la transparencia. Es la única agrupación que manifestó su intención de sostener a Omar Asad como entrenador en caso de imponerse en las urnas.

Con pronóstico abierto y un clima político intenso, el Tomba se prepara para una elección que marcará un punto de inflexión en su historia reciente.