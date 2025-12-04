Santa Isabel avanza con su primer Censo Social, Laboral y Habitacional
La comuna inició un operativo histórico para relevar la situación real de cada familia y proyectar políticas públicas más precisas y eficientes.
Santa Isabel04/12/2025
La Comuna de Santa Isabel concretó un nuevo paso para fortalecer el acceso a la educación pública y de calidad. En un encuentro encabezado por el vicepresidente comunal, Sergio Pellegrini, y el referente de Obras Públicas, Damián Zilli, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), una de las instituciones académicas más prestigiosas del país.
El acuerdo permitirá que vecinos y vecinas de la localidad puedan inscribirse y cursar carreras, tecnicaturas y cursos de manera virtual, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esta posibilidad representa una herramienta clave para quienes trabajan, ya cuentan con estudios previos o buscan continuar su formación profesional desde su hogar.
“Seguimos generando herramientas concretas para que nuestra gente tenga más posibilidades de crecimiento y desarrollo. La educación es un derecho y queremos que esté cada vez más cerca de los santaisabelinos”, expresó el presidente comunal Pablo Giorgis al anunciar la firma del convenio.
En las próximas semanas, la Comuna difundirá el listado completo de propuestas disponibles y la información para realizar las inscripciones. Este avance se enmarca en el plan de gestión que busca ampliar oportunidades y acompañar el desarrollo educativo y laboral de toda la comunidad.
