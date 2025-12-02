Santa Isabel avanza con su primer Censo Social, Laboral y Habitacional

Santa Isabel comenzó a desarrollar su primer gran Censo Social, Laboral y Habitacional, un relevamiento integral que busca obtener información actualizada sobre la realidad de cada hogar de la localidad. El operativo es llevado adelante por un equipo de censistas especialmente capacitado, que recorre las viviendas garantizando profesionalismo, respeto y acompañamiento durante cada entrevista.



El objetivo central es contar con datos concretos sobre cómo viven, trabajan y se desarrollan los vecinos, lo que permitirá diseñar políticas públicas más justas y ajustadas a las necesidades reales de la comunidad. “Necesitamos datos verdaderos para tomar mejores decisiones. Este censo es una construcción colectiva del futuro de Santa Isabel”, señaló el presidente comunal, Pablo Giorgis.

El proceso se apoya en un sistema informático moderno que asegura un manejo seguro y confidencial de toda la información relevada. Los datos aportados por los vecinos serán utilizados únicamente con fines estadísticos.

La participación en el censo demanda solo unos minutos y representa un aporte significativo para los próximos años de planificación local. “Acompañarnos en este proceso es parte de seguir transformando Santa Isabel. Abramos la puerta, respondamos y sigamos haciendo historia”, expresó Giorgis.