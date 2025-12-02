Santa Isabel avanza con su primer Censo Social, Laboral y Habitacional

Nueva edición del Paseo Cervecero en Santa Isabel
La comunidad se prepara para una noche de música, gastronomía y encuentro en el andén “José Luis Benedetti”, con un cierre especial dedicado a Soda Stereo.
Santa Isabel comenzó a desarrollar su primer gran Censo Social, Laboral y Habitacional, un relevamiento integral que busca obtener información actualizada sobre la realidad de cada hogar de la localidad. El operativo es llevado adelante por un equipo de censistas especialmente capacitado, que recorre las viviendas garantizando profesionalismo, respeto y acompañamiento durante cada entrevista.
El objetivo central es contar con datos concretos sobre cómo viven, trabajan y se desarrollan los vecinos, lo que permitirá diseñar políticas públicas más justas y ajustadas a las necesidades reales de la comunidad. “Necesitamos datos verdaderos para tomar mejores decisiones. Este censo es una construcción colectiva del futuro de Santa Isabel”, señaló el presidente comunal, Pablo Giorgis.
El proceso se apoya en un sistema informático moderno que asegura un manejo seguro y confidencial de toda la información relevada. Los datos aportados por los vecinos serán utilizados únicamente con fines estadísticos.
La participación en el censo demanda solo unos minutos y representa un aporte significativo para los próximos años de planificación local. “Acompañarnos en este proceso es parte de seguir transformando Santa Isabel. Abramos la puerta, respondamos y sigamos haciendo historia”, expresó Giorgis.
Con una gran convocatoria, el Complejo Cultural Centenario se llenó de música, danza y emoción con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino de Rosario.
El Complejo Cultural Centenario se colmó de público para disfrutar de una velada inolvidable junto a artistas locales e invitados especiales.
El domingo 9 de noviembre, Santa Isabel vivirá una velada especial al ritmo del 2x4, con la presentación de la Orquesta de Tango del Guastavino y destacados artistas locales y nacionales.
Un joven de 23 años denunció que fue interceptado cuando iba en bicicleta y golpeado por dos hombres en moto. Fiscalía imputó a los presuntos agresores por lesiones leves y ordenó una restricción de acercamiento.
La Comisaría 5ta intervino tras la denuncia de un vecino de 23 años, atacado por dos hombres en moto. Fiscalía dispuso citación e imputación por “lesiones leves dolosas” y una prohibición de acercamiento.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.