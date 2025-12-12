Berlanga defendió a la AFA y respaldó a los árbitros
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.Deportes12/12/2025GASTON PAROLA
La salida de Ariel Holan de Rosario Central sacudió el cierre de la semana en Arroyito y sorprendió al mundo auriazul. Cuando el proyecto parecía encaminado a continuar en 2026, con la Copa Libertadores como gran objetivo, la institución confirmó la rescisión del contrato “de común acuerdo” con el entrenador.
Según trascendió, uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con la planificación deportiva para la próxima temporada. Holan habría planteado la necesidad de una reestructuración profunda del plantel, con refuerzos que aportaran un salto de calidad y también con posibles salidas, incluso de algunos futbolistas con peso en el vestuario. Desde la Comisión Directiva, encabezada por Gonzalo Belloso, no habrían estado de acuerdo con desarmar la base del equipo campeón.
Por otro lado, puertas adentro del club existían opiniones divididas sobre su continuidad. Si bien el Canalla fue el equipo que más puntos sumó en la etapa regular de los torneos locales, los resultados en instancias de eliminación directa generaron dudas. Central quedó eliminado en cuartos del Apertura ante Huracán, en octavos del Clausura frente a Estudiantes y en 16avos de la Copa Argentina ante Unión, todas series resueltas de manera prematura para un equipo protagonista.
Ese historial en partidos decisivos se transformó en un factor de peso, especialmente teniendo en cuenta que la próxima temporada incluye la Copa Libertadores, un certamen marcado por los cruces mano a mano. En ese contexto, la dirigencia evaluó que el ciclo había llegado a su fin.
Holan se despidió con un balance positivo en números: 22 triunfos, 13 empates y siete derrotas en 42 partidos dirigidos. Con el correr de las horas, se esperan más precisiones sobre los detalles de la salida.
Mientras tanto, Rosario Central ya analiza posibles reemplazantes. Los primeros nombres que comenzaron a sonar con fuerza son Juan Antonio Pizzi, Eduardo Coudet y Ramón Díaz. El “Chacho” aparece como una opción natural, aunque por ahora no hay definiciones y la dirigencia mantiene abierta la lista de candidatos.
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
Boca debutará ante Deportivo Riestra y River visitará a Barracas Central en la primera fecha del campeonato, que comenzará a fines de enero.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
El DT logró levantar a un equipo golpeado y obtener resultados, pero falló en los momentos decisivos del Clausura y quedó bajo la lupa tras la eliminación ante Racing.
El árbitro Andrés Merlos fue agredido con insultos y piedrazos y necesitó custodia policial para retirarse del estadio tras el partido decisivo en Casilda.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
El torneo más federal del país definió su cuadro de 64 equipos en el predio Lionel Messi. Boca, River, Racing, Independiente y el resto ya conocen a sus primeros rivales.
El campeón de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil a fines de enero y principios de febrero. También habrá partidos en Perú.
Con un gol de Rocío Bueno, Racing venció 1-0 a Belgrano en la primera final del torneo femenino. La definición será el domingo en Córdoba.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.