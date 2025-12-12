La salida de Ariel Holan de Rosario Central sacudió el cierre de la semana en Arroyito y sorprendió al mundo auriazul. Cuando el proyecto parecía encaminado a continuar en 2026, con la Copa Libertadores como gran objetivo, la institución confirmó la rescisión del contrato “de común acuerdo” con el entrenador.

Según trascendió, uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con la planificación deportiva para la próxima temporada. Holan habría planteado la necesidad de una reestructuración profunda del plantel, con refuerzos que aportaran un salto de calidad y también con posibles salidas, incluso de algunos futbolistas con peso en el vestuario. Desde la Comisión Directiva, encabezada por Gonzalo Belloso, no habrían estado de acuerdo con desarmar la base del equipo campeón.

Por otro lado, puertas adentro del club existían opiniones divididas sobre su continuidad. Si bien el Canalla fue el equipo que más puntos sumó en la etapa regular de los torneos locales, los resultados en instancias de eliminación directa generaron dudas. Central quedó eliminado en cuartos del Apertura ante Huracán, en octavos del Clausura frente a Estudiantes y en 16avos de la Copa Argentina ante Unión, todas series resueltas de manera prematura para un equipo protagonista.

Ese historial en partidos decisivos se transformó en un factor de peso, especialmente teniendo en cuenta que la próxima temporada incluye la Copa Libertadores, un certamen marcado por los cruces mano a mano. En ese contexto, la dirigencia evaluó que el ciclo había llegado a su fin.

Holan se despidió con un balance positivo en números: 22 triunfos, 13 empates y siete derrotas en 42 partidos dirigidos. Con el correr de las horas, se esperan más precisiones sobre los detalles de la salida.

Mientras tanto, Rosario Central ya analiza posibles reemplazantes. Los primeros nombres que comenzaron a sonar con fuerza son Juan Antonio Pizzi, Eduardo Coudet y Ramón Díaz. El “Chacho” aparece como una opción natural, aunque por ahora no hay definiciones y la dirigencia mantiene abierta la lista de candidatos.