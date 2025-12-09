River evocó Madrid a 7 años de la final eterna
El club publicó un video con imágenes del camino a la Copa Libertadores 2018 y los momentos más emblemáticos de la final disputada en el Santiago Bernabéu.
La presidenta de Palmeiras defendió el uso del césped sintético y cuestionó la propuesta de Flamengo para prohibirlo en el Brasileirao. "Cuando tengan su estadio, podrán elegir", afirmó.
El debate sobre los campos de juego volvió a encenderse en el fútbol brasileño. Este lunes, Flamengo presentó ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) una propuesta para prohibir los gramados sintéticos en las principales categorías a partir de 2027. La respuesta de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, no tardó en llegar y fue contundente.
Pereira defendió la elección del césped sintético en el Allianz Parque y negó que exista evidencia que relacione este tipo de superficie con un mayor número de lesiones. “No existe ninguna evidencia científica que relacione los campos artificiales con más lesiones”, remarcó. Además, recordó que desde su instalación en 2020, Palmeiras figura entre los equipos con menos jugadores afectados en la Serie A.
La mandataria apuntó que el planteo de Flamengo responde a cuestiones partidarias más que deportivas. “Está guiado por el clubismo. Las acusaciones del Flamengo son fake news”, sostuvo. La propuesta del Mengão argumenta que los campos artificiales no ofrecen condiciones adecuadas para el alto rendimiento y cita estudios que los vinculan con lesiones y desgaste por el contacto con materiales plásticos.
Leila Pereira también cuestionó la falta de autocrítica del club carioca y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Si realmente les preocupara la calidad del campo, el Maracaná no estaría en tan mal estado. Cuando tengan su estadio, podrán elegir el césped que quieran”.
El cruce entre ambas dirigencias no es nuevo. Durante el año, Palmeiras y Flamengo mantuvieron diferencias por la distribución de los ingresos televisivos en la Liga do Futebol Brasileiro, una discusión en la que Pereira también había señalado la postura pasiva del club carioca.
Aun así, la presidenta del Verdao hizo un breve reconocimiento: “Es loable que el Flamengo, al fin, presente una propuesta que diga ser por el bien del fútbol brasileño y no solo en su beneficio”. Sin embargo, insistió en que no hay fundamentos válidos para eliminar el césped sintético.
Por su parte, el presidente de la CBF, Samir Xaud, aclaró que la discusión recién comienza. “Cada club tiene su estadio y su gramado. Vamos a tener que sentarnos a debatir”, señaló, en referencia a una decisión que podría modificar el futuro de los torneos nacionales.
La FIFA confirmó que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán pausas de hidratación a los 22 minutos de cada tiempo, sin depender del clima, para asegurar igualdad entre selecciones.
El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Alemania y se metió entre los cuatro mejores del torneo en Chile. El próximo desafío será China.
El Xeneize cayó ante Racing en semifinales y el técnico quedó en el centro de las críticas por decisiones tácticas que desconcertaron a los hinchas.
La Policía Federal llevó a cabo más de 30 operativos en sedes de la AFA y entidades deportivas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Sur Finanzas.
El británico estrenará el número reservado al campeón vigente tras lograr su primer título en Abu Dhabi. McLaren celebró la decisión como un reconocimiento al trabajo del equipo.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.