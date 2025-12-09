El debate sobre los campos de juego volvió a encenderse en el fútbol brasileño. Este lunes, Flamengo presentó ante la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) una propuesta para prohibir los gramados sintéticos en las principales categorías a partir de 2027. La respuesta de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, no tardó en llegar y fue contundente.

Pereira defendió la elección del césped sintético en el Allianz Parque y negó que exista evidencia que relacione este tipo de superficie con un mayor número de lesiones. “No existe ninguna evidencia científica que relacione los campos artificiales con más lesiones”, remarcó. Además, recordó que desde su instalación en 2020, Palmeiras figura entre los equipos con menos jugadores afectados en la Serie A.

La mandataria apuntó que el planteo de Flamengo responde a cuestiones partidarias más que deportivas. “Está guiado por el clubismo. Las acusaciones del Flamengo son fake news”, sostuvo. La propuesta del Mengão argumenta que los campos artificiales no ofrecen condiciones adecuadas para el alto rendimiento y cita estudios que los vinculan con lesiones y desgaste por el contacto con materiales plásticos.

Leila Pereira también cuestionó la falta de autocrítica del club carioca y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Si realmente les preocupara la calidad del campo, el Maracaná no estaría en tan mal estado. Cuando tengan su estadio, podrán elegir el césped que quieran”.

El cruce entre ambas dirigencias no es nuevo. Durante el año, Palmeiras y Flamengo mantuvieron diferencias por la distribución de los ingresos televisivos en la Liga do Futebol Brasileiro, una discusión en la que Pereira también había señalado la postura pasiva del club carioca.

Aun así, la presidenta del Verdao hizo un breve reconocimiento: “Es loable que el Flamengo, al fin, presente una propuesta que diga ser por el bien del fútbol brasileño y no solo en su beneficio”. Sin embargo, insistió en que no hay fundamentos válidos para eliminar el césped sintético.

Por su parte, el presidente de la CBF, Samir Xaud, aclaró que la discusión recién comienza. “Cada club tiene su estadio y su gramado. Vamos a tener que sentarnos a debatir”, señaló, en referencia a una decisión que podría modificar el futuro de los torneos nacionales.