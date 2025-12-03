El Gobierno nacional definió nuevos aumentos escalonados para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se aplicarán desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el salario mínimo alcanzará en agosto de 2026 un incremento total del 16,8%, completando así el esquema elaborado por el Ejecutivo. La decisión fue adoptada luego de que la sesión plenaria del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, finalizara sin acuerdo entre representantes sindicales y empleadores.

La presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, indicó en el texto oficial que durante el encuentro se expusieron las propuestas de ambas partes, pero que, “tras un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”. En consecuencia, el Gobierno volvió a fijar de manera unilateral el piso salarial para los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos estatales empleadores.

Hasta octubre el salario mínimo era de $322.200. Con la actualización, pasó en noviembre a $328.400 y llegará en agosto del próximo año a $376.600, lo que representa una suba de $54.400 en diez meses.

Nuevos montos del salario mínimo por mes y por hora

Noviembre 2025: $328.400 / $1.642

Diciembre 2025: $334.800 / $1.674

Enero 2026: $341.000 / $1.705

Febrero 2026: $346.800 / $1.734

Marzo 2026: $352.400 / $1.762

Abril 2026: $357.800 / $1.789

Mayo 2026: $363.000 / $1.815

Junio 2026: $367.800 / $1.839

Julio 2026: $372.400 / $1.862

Agosto 2026: $376.600 / $1.883

En paralelo, los registros del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–CONICET) muestran que el salario mínimo perdió un 35% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, mientras que en lo que va del año la caída real es del 7,7%.

La normativa también actualizó la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses trabajados. Además, estableció que el pago no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente.