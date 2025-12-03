Caputo confirmó gestiones por un crédito de hasta US$7.000 millones
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.Economía03/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional definió nuevos aumentos escalonados para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se aplicarán desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, el salario mínimo alcanzará en agosto de 2026 un incremento total del 16,8%, completando así el esquema elaborado por el Ejecutivo. La decisión fue adoptada luego de que la sesión plenaria del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, finalizara sin acuerdo entre representantes sindicales y empleadores.
La presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, indicó en el texto oficial que durante el encuentro se expusieron las propuestas de ambas partes, pero que, “tras un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”. En consecuencia, el Gobierno volvió a fijar de manera unilateral el piso salarial para los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y organismos estatales empleadores.
Hasta octubre el salario mínimo era de $322.200. Con la actualización, pasó en noviembre a $328.400 y llegará en agosto del próximo año a $376.600, lo que representa una suba de $54.400 en diez meses.
Nuevos montos del salario mínimo por mes y por hora
Noviembre 2025: $328.400 / $1.642
Diciembre 2025: $334.800 / $1.674
Enero 2026: $341.000 / $1.705
Febrero 2026: $346.800 / $1.734
Marzo 2026: $352.400 / $1.762
Abril 2026: $357.800 / $1.789
Mayo 2026: $363.000 / $1.815
Junio 2026: $367.800 / $1.839
Julio 2026: $372.400 / $1.862
Agosto 2026: $376.600 / $1.883
En paralelo, los registros del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–CONICET) muestran que el salario mínimo perdió un 35% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, mientras que en lo que va del año la caída real es del 7,7%.
La normativa también actualizó la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses trabajados. Además, estableció que el pago no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente.
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.
ANSES oficializó los valores actualizados para la Asignación Universal por Hijo y detalló que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en diciembre. Los haberes se acreditarán según la terminación del DNI.
Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.
La ANSES confirmó la suba del 2,34% que regirá desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con los montos del bono y el aguinaldo.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.