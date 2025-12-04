Villa Cañás inaugura la temporada del Balneario con el Festival del Agua

El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.

La Municipalidad de Villa Cañás anunció que el fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre se llevará adelante la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.
Para esta apertura se organizó el Segundo Festival del Agua, una propuesta que combina música en vivo, actividades culturales, deporte y encuentros recreativos. Entre los números artísticos se presentarán Diego Márquez, Dúo Eliseo y Beto Rodríguez, junto a la participación de la agrupación folklórica La Gauchito Gil.
Además, habrá encuentro de muralistas, reunión de motorhome, espacio para fotografía, travesías en kayak, y una amplia feria de artesanos y emprendedores.
Por otro lado, tanto vecinos como visitantes de la región y del país podrán disfrutar del entorno natural de la laguna, deportes acuáticos, avistaje de aves, pileta, parrilleros, mesas y diversas comodidades del predio municipal.
Cronograma de actividades
Viernes 12

11:00 hs: Encuentro de muralistas
Encuentro de motorhome
Sábado 13

9:30 a 12:00 y de 13:00 a 14:30: Travesía en kayak
17:00 hs: Cierre del encuentro de muralistas
18:00 hs: Beto Rodríguez
Encuentro de motorhome
Domingo 14

10:00 hs: Travesía en kayak
15:00 hs: Encuentro de fotografía
16:00 hs: La Gauchito Gil
16:30 hs: Concurso de poesía
17:00 hs: Dúo Eliseo
18:00 hs: Diego Márquez
Encuentro de motorhome
Tarifas temporada 2025-2026
Entrada por persona

Lunes a jueves: $3.000
Viernes, sábado, domingo y feriados: $5.000
Menores de 12 años: sin cargo
Lanchas y motos de agua: $20.000
Estacionamiento (viernes, sábados, domingos y feriados): $3.000
Dormis: $30.000
Camping: gratuito con la entrada del día (consultar zonas habilitadas)
Para más información, los interesados pueden comunicarse al (03462) 308500.
