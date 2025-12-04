La Municipalidad de Villa Cañás anunció que el fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre se llevará adelante la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.



Para esta apertura se organizó el Segundo Festival del Agua, una propuesta que combina música en vivo, actividades culturales, deporte y encuentros recreativos. Entre los números artísticos se presentarán Diego Márquez, Dúo Eliseo y Beto Rodríguez, junto a la participación de la agrupación folklórica La Gauchito Gil.



Además, habrá encuentro de muralistas, reunión de motorhome, espacio para fotografía, travesías en kayak, y una amplia feria de artesanos y emprendedores.



Por otro lado, tanto vecinos como visitantes de la región y del país podrán disfrutar del entorno natural de la laguna, deportes acuáticos, avistaje de aves, pileta, parrilleros, mesas y diversas comodidades del predio municipal.



Cronograma de actividades

Viernes 12

11:00 hs: Encuentro de muralistas

Encuentro de motorhome

Sábado 13

9:30 a 12:00 y de 13:00 a 14:30: Travesía en kayak

17:00 hs: Cierre del encuentro de muralistas

18:00 hs: Beto Rodríguez

Encuentro de motorhome

Domingo 14

10:00 hs: Travesía en kayak

15:00 hs: Encuentro de fotografía

16:00 hs: La Gauchito Gil

16:30 hs: Concurso de poesía

17:00 hs: Dúo Eliseo

18:00 hs: Diego Márquez

Encuentro de motorhome

Tarifas temporada 2025-2026

Entrada por persona

Lunes a jueves: $3.000

Viernes, sábado, domingo y feriados: $5.000

Menores de 12 años: sin cargo

Lanchas y motos de agua: $20.000

Estacionamiento (viernes, sábados, domingos y feriados): $3.000

Dormis: $30.000

Camping: gratuito con la entrada del día (consultar zonas habilitadas)

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (03462) 308500.

