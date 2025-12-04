Carlos Tellería fue declarado Personalidad Destacada en Medios de Comunicación
El Honorable Concejo Municipal reconoció la vasta trayectoria de Carlos E. Tellería y su aporte educativo, cultural y social a Villa Cañás.
El 12, 13 y 14 de diciembre se realizará la apertura oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal con música, arte, deporte y propuestas para toda la familia.Villa Cañás04/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás anunció que el fin de semana del 12, 13 y 14 de diciembre se llevará adelante la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.
Para esta apertura se organizó el Segundo Festival del Agua, una propuesta que combina música en vivo, actividades culturales, deporte y encuentros recreativos. Entre los números artísticos se presentarán Diego Márquez, Dúo Eliseo y Beto Rodríguez, junto a la participación de la agrupación folklórica La Gauchito Gil.
Además, habrá encuentro de muralistas, reunión de motorhome, espacio para fotografía, travesías en kayak, y una amplia feria de artesanos y emprendedores.
Por otro lado, tanto vecinos como visitantes de la región y del país podrán disfrutar del entorno natural de la laguna, deportes acuáticos, avistaje de aves, pileta, parrilleros, mesas y diversas comodidades del predio municipal.
Cronograma de actividades
Viernes 12
11:00 hs: Encuentro de muralistas
Encuentro de motorhome
Sábado 13
9:30 a 12:00 y de 13:00 a 14:30: Travesía en kayak
17:00 hs: Cierre del encuentro de muralistas
18:00 hs: Beto Rodríguez
Encuentro de motorhome
Domingo 14
10:00 hs: Travesía en kayak
15:00 hs: Encuentro de fotografía
16:00 hs: La Gauchito Gil
16:30 hs: Concurso de poesía
17:00 hs: Dúo Eliseo
18:00 hs: Diego Márquez
Encuentro de motorhome
Tarifas temporada 2025-2026
Entrada por persona
Lunes a jueves: $3.000
Viernes, sábado, domingo y feriados: $5.000
Menores de 12 años: sin cargo
Lanchas y motos de agua: $20.000
Estacionamiento (viernes, sábados, domingos y feriados): $3.000
Dormis: $30.000
Camping: gratuito con la entrada del día (consultar zonas habilitadas)
Para más información, los interesados pueden comunicarse al (03462) 308500.
La Municipalidad capacitó a 48 vecinos en manipulación segura y saludable de alimentos, a través de la ASAM, en una jornada teórica y práctica desarrollada en el CAS.
La Municipalidad informó que se ejecuta la segunda etapa de construcción de dársenas sobre Ruta 94 y avenida 59, con reducción de calzada y tránsito controlado.
La sala “San Héctor Valdivielso Sáez” celebró una jornada recreativa y artística con talleres, música y la participación de las familias.
La ciudad realizará su tradicional acto navideño con el encendido del árbol y un pesebre viviente elaborado por la Escuela San José. Se invita a los vecinos a colaborar con alimentos para Cáritas.
Más de 400 participantes dieron vida a la muestra de fin de año en el Centro Cultural, con una puesta inspirada en “Alicia en el País de las Maravillas”.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.