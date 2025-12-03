River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

River Plate comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases y puso sus ojos en Santiago Ascacíbar, una de las figuras de Estudiantes de La Plata. El mediocampista de 28 años, referente en el equipo de Eduardo Domínguez, fue contactado en las últimas horas por Mariano Barnao, hombre de confianza de Marcelo Gallardo.

Las negociaciones se encuentran en una etapa inicial. Desde el entorno del jugador confirmaron que recibió una oferta concreta desde Brasil —cuyo club no trascendió—, por lo que pidió más tiempo antes de responder. Mientras tanto, mantiene el foco en la semifinal del Clausura ante Gimnasia, que se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ascacíbar renovó su contrato con Estudiantes en febrero de este año, con vínculo vigente hasta diciembre de 2027. No es la primera vez que aparece en el radar de River: Enzo Pérez intentó convencerlo en un mercado anterior, aunque en ese momento el “Ruso” optó por continuar la Copa Libertadores con el Pincha.

El interés del Millonario surge en un contexto de reconstrucción deportiva, con bajas importantes confirmadas y una lista de refuerzos que Gallardo ya elevó a la dirigencia. En esa planificación, Ascacíbar aparece como una pieza clave para reforzar el mediocampo.

El jugador, que pasó por el fútbol alemán y tuvo participación en la Selección Argentina, habló meses atrás sobre la posibilidad de vestir la camiseta de River o Boca. “Son dos planteles enormes. En cualquiera sería lindo porque aprendés con ese entorno de jugadores”, expresó en julio durante una entrevista con ESPN.

Mientras el club espera la definición del Clausura para conocer su clasificación internacional —Sudamericana o Fase 2 de Libertadores—, la dirigencia busca dar un golpe en el mercado y sumar a una de las figuras del fútbol argentino.