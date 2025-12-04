Flamengo y Gremio ponen la mira en Sebastián Villa para 2026

Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.

Deportes04/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
gol-sebastian-villa-independiente-rivadavia-river-copa-argentina

Sebastián Villa cerró su etapa en Independiente Rivadavia de Mendoza luego de coronarse campeón de la Copa Argentina y ya aparece en el radar de clubes importantes del continente. Flamengo y Gremio son los dos equipos brasileños que mostraron mayor interés en sumarlo a partir de 2026.

En las últimas horas trascendió que Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores y protagonista del torneo local, habría enviado una propuesta cercana a los 8 millones de dólares. Si bien no hubo confirmación oficial, el interés es concreto y se analiza puertas adentro del club mendocino. Por otro lado, Gremio también evalúa presentar una oferta en las próximas semanas.

Según indicaron desde la dirigencia de Independiente Rivadavia, la institución pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares para iniciar negociaciones formales. Un monto inferior sería insuficiente para cubrir la salida del delantero, considerado la gran figura del equipo en 2025.

Villa, que tiene contrato hasta junio de 2026, publicó un mensaje de despedida en sus redes agradeciendo al presidente Daniel Vila y reconociendo que “hay ciclos que se cumplen”. Su salida obliga al club mendocino a buscar alternativas para afrontar los torneos nacionales y la Copa Libertadores, certamen al que accedió tras la histórica consagración.

El colombiano regresó al fútbol argentino en 2024 tras su paso por Beroe de Rusia. Desde entonces disputó 60 partidos con la camiseta azul, en los que anotó 10 goles y brindó 16 asistencias. Con números sólidos y un rendimiento decisivo, todo indica que su próximo destino estará en el exterior. La respuesta llegará desde Brasil.

Te puede interesar
uW4i7xsKx_2000x1500__1

Sarmiento define su plantel: 14 contratos en revisión

GASTON PAROLA
Deportes04/12/2025

El Verde tiene 14 vínculos que caducan el 31 de diciembre y la dirigencia, junto a Facundo Sava, deberá resolver caso por caso. El capitán Juan Manuel Insaurralde y el arquero Lucas Acosta, entre los nombres más relevantes.

Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias