Sebastián Villa cerró su etapa en Independiente Rivadavia de Mendoza luego de coronarse campeón de la Copa Argentina y ya aparece en el radar de clubes importantes del continente. Flamengo y Gremio son los dos equipos brasileños que mostraron mayor interés en sumarlo a partir de 2026.

En las últimas horas trascendió que Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores y protagonista del torneo local, habría enviado una propuesta cercana a los 8 millones de dólares. Si bien no hubo confirmación oficial, el interés es concreto y se analiza puertas adentro del club mendocino. Por otro lado, Gremio también evalúa presentar una oferta en las próximas semanas.

Según indicaron desde la dirigencia de Independiente Rivadavia, la institución pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares para iniciar negociaciones formales. Un monto inferior sería insuficiente para cubrir la salida del delantero, considerado la gran figura del equipo en 2025.

Villa, que tiene contrato hasta junio de 2026, publicó un mensaje de despedida en sus redes agradeciendo al presidente Daniel Vila y reconociendo que “hay ciclos que se cumplen”. Su salida obliga al club mendocino a buscar alternativas para afrontar los torneos nacionales y la Copa Libertadores, certamen al que accedió tras la histórica consagración.

El colombiano regresó al fútbol argentino en 2024 tras su paso por Beroe de Rusia. Desde entonces disputó 60 partidos con la camiseta azul, en los que anotó 10 goles y brindó 16 asistencias. Con números sólidos y un rendimiento decisivo, todo indica que su próximo destino estará en el exterior. La respuesta llegará desde Brasil.