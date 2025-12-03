El Gobierno fijó subas del salario mínimo hasta agosto de 2026
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.Economía03/12/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones con bancos privados para acceder a un crédito de entre US$ 6.000 y 7.000 millones, destinado a cubrir el pago de intereses previsto para enero.
“Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7.000 millones y estamos evaluando cuánto tomar”, señaló el funcionario al participar del encuentro “Líderes”, organizado por El Cronista y seguido por Agencia Noticias Argentinas.
Caputo remarcó que el objetivo principal es evitar una caída de reservas durante el primer mes del año. “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”, afirmó.
Además, expresó su expectativa de que el riesgo país disminuya en las próximas semanas, impulsado por el eventual acuerdo financiero y el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional.
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.
ANSES oficializó los valores actualizados para la Asignación Universal por Hijo y detalló que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en diciembre. Los haberes se acreditarán según la terminación del DNI.
Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.
La ANSES confirmó la suba del 2,34% que regirá desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con los montos del bono y el aguinaldo.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.