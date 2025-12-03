El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones con bancos privados para acceder a un crédito de entre US$ 6.000 y 7.000 millones, destinado a cubrir el pago de intereses previsto para enero.

“Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7.000 millones y estamos evaluando cuánto tomar”, señaló el funcionario al participar del encuentro “Líderes”, organizado por El Cronista y seguido por Agencia Noticias Argentinas.

Caputo remarcó que el objetivo principal es evitar una caída de reservas durante el primer mes del año. “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”, afirmó.

Además, expresó su expectativa de que el riesgo país disminuya en las próximas semanas, impulsado por el eventual acuerdo financiero y el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional.