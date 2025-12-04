Arsenal compró a los gemelos Quintero, joyas de Independiente del Valle
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
Boca Juniors se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva
Boca Juniors se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva luego de superar a Gimnasia y Esgrima La Plata en una final intensa disputada en el estadio Florencio Sola. Tras el 2-2 en el tiempo regular y en el alargue, el equipo dirigido por Mariano Herrón se impuso 4-1 en la definición por penales y sumó su 29° título en la categoría.
El encuentro comenzó favorable al conjunto platense, que abrió el marcador a los 9 minutos gracias a Santino López García. Boca reaccionó en el complemento y Valentino Simoni estampó el empate apenas iniciada la segunda mitad, lo que llevó el encuentro al tiempo suplementario.
En el alargue, el Xeneize logró ponerse en ventaja con un tanto de Leonel Flores, pero el Lobo respondió rápido: Sergio Troncoso anotó un golazo en el inicio de la segunda etapa del extra y llevó la definición a los doce pasos.
Desde el punto penal, Boca fue efectivo en todas sus ejecuciones, mientras que Gimnasia falló dos de sus tres remates. Mateo Mendía levantó el trofeo en una celebración que coronó una campaña sólida del equipo de Herrón.
Con esta consagración, Boca reafirma su protagonismo en las divisiones juveniles y suma una nueva estrella en el Torneo Proyección.
