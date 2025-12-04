Belgrano empezó a delinear el proyecto deportivo para 2026 y las primeras decisiones ya dejaron movimientos importantes dentro del plantel. Con la continuidad de Ricardo Zielinski asegurada, el Pirata busca ordenar un año signado por altibajos y un Clausura que aún está muy presente en el análisis dirigencial.

La salida que más repercusión generó fue la de Franco Jara, quien recibió la noticia de que no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico. El delantero, con 87 partidos y 29 goles en el club, expresó su malestar en redes sociales y detalló que la comunicación no fue la esperada. Señaló que nunca recibió un llamado ni una propuesta formal, y se mostró dolido por la forma en que se produjo su despedida.

Además de Jara, se confirmaron las bajas del lateral Elías López y del mediocampista Facundo Quignon. Ambos dejaron de estar en los planes de Zielinski y la dirigencia trabaja en sus respectivas salidas. Quignon, que había llegado a principios de 2024, tuvo un buen inicio pero perdió terreno en el Clausura y no volvió a jugar desde agosto. López, por su parte, no logró afianzarse en su llegada durante 2025 y apenas sumó 11 partidos.

En este marco, Belgrano proyecta más definiciones en las próximas semanas, con la necesidad de fortalecer el plantel y encarar 2026 con objetivos claros para recuperar protagonismo.