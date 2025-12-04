Prisión preventiva para el hombre detenido con 105 kilos de cocaína
El juez federal Aurelio Cuello Murua ordenó 120 días de prisión preventiva para el conductor detenido en la RN34 con 105 kilos de cocaína en una Jeep Cherokee.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.Sociedad04/12/2025SOFIA ZANOTTI
Rufino atraviesa un momento de conmoción y fuerte preocupación comunitaria luego de registrarse, en pocos días, una serie de hechos trágicos que involucran a adolescentes y jóvenes de la ciudad.
Según confirmaron distintas fuentes locales, un adolescente de 17 años falleció días atrás y, horas después, otro joven habría tomado una decisión similar tras asistir al velorio. Ambos episodios generaron un fuerte impacto social y reavivaron el debate sobre la salud mental en la región.
En este marco, durante las últimas horas surgió además la versión de que la madre de uno de los jóvenes también habría perdido la vida en circunstancias que están siendo investigadas. Las autoridades no brindaron detalles oficiales, pero señalaron que todos los casos se encuentran bajo análisis institucional.
Desde el Gobierno provincial y el municipio activaron protocolos de intervención inmediata. Equipos de salud mental, áreas educativas, profesionales del ámbito social y fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada para contener a las familias y acompañar al resto de la comunidad.
Especialistas consultados remarcan la necesidad de reforzar el acompañamiento emocional, prestar atención a señales de angustia, cambios bruscos de conducta y mantener espacios de escucha activa, especialmente entre adolescentes.
Además, insistieron en la importancia de acudir a los servicios de salud ante cualquier situación de riesgo o preocupación.
Como siempre, se recuerda que existen líneas de atención confidenciales y gratuitas que funcionan las 24 horas:
135 – Prevención del suicidio
103 – Atención local
Centros de salud, hospitales y guardias de cada localidad
