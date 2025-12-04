Rufino atraviesa un momento de conmoción y fuerte preocupación comunitaria luego de registrarse, en pocos días, una serie de hechos trágicos que involucran a adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Según confirmaron distintas fuentes locales, un adolescente de 17 años falleció días atrás y, horas después, otro joven habría tomado una decisión similar tras asistir al velorio. Ambos episodios generaron un fuerte impacto social y reavivaron el debate sobre la salud mental en la región.

En este marco, durante las últimas horas surgió además la versión de que la madre de uno de los jóvenes también habría perdido la vida en circunstancias que están siendo investigadas. Las autoridades no brindaron detalles oficiales, pero señalaron que todos los casos se encuentran bajo análisis institucional.

Desde el Gobierno provincial y el municipio activaron protocolos de intervención inmediata. Equipos de salud mental, áreas educativas, profesionales del ámbito social y fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada para contener a las familias y acompañar al resto de la comunidad.

Especialistas consultados remarcan la necesidad de reforzar el acompañamiento emocional, prestar atención a señales de angustia, cambios bruscos de conducta y mantener espacios de escucha activa, especialmente entre adolescentes.

Además, insistieron en la importancia de acudir a los servicios de salud ante cualquier situación de riesgo o preocupación.

Como siempre, se recuerda que existen líneas de atención confidenciales y gratuitas que funcionan las 24 horas:

135 – Prevención del suicidio

103 – Atención local

Centros de salud, hospitales y guardias de cada localidad