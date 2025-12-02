Caputo cuestionó un aumento de tasas en Cañuelas

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este lunes contra el municipio bonaerense de Cañuelas por autorizar un aumento del 124% en menos de un año en la tasa municipal aplicada a las guías de Hacienda, un costo que impacta de forma directa en la cadena de comercialización de la carne.

La medida fue dispuesta por la intendenta Marisa Fassi y supone un incremento del valor de la guía municipal de $1.965 a $4.409. Caputo reaccionó desde su cuenta de X, donde sostuvo que “lo único que saben hacer es subir impuestos y aun así tienen déficit”, al citar un posteo que daba cuenta del ajuste.

El aumento generó rechazo en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA). Desde la entidad remarcaron que la suba “no se condice con la inflación”, dado que los precios generales crecieron alrededor del 25% en el mismo período, frente al 124% aplicado a las guías. Aseguran que la decisión tiene un impacto “desproporcionado y regresivo” para las empresas que faenan para consumo local.

Según CAMYA, el incremento encarece el circuito formal de la carne, reduce la rentabilidad, afecta la competitividad y eleva el riesgo de informalidad. También explicaron que la guía es obligatoria para trasladar hacienda a faena dentro del circuito legal, por lo que su costo se convierte en un gasto operativo directo para el sector.

El traslado de estos mayores costos derivó en un aumento del precio final de la carne y ajustes en las tarifas de faena, señalaron desde la cámara, al advertir que la medida dificulta la operatoria de matarifes y abastecedores en un contexto ya marcado por tensiones de costos.