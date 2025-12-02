Caputo cuestionó un aumento de tasas en Cañuelas

Diciembre inicia con el foco en el dólar y datos del INDEC
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.Economía02/12/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este lunes contra el municipio bonaerense de Cañuelas por autorizar un aumento del 124% en menos de un año en la tasa municipal aplicada a las guías de Hacienda, un costo que impacta de forma directa en la cadena de comercialización de la carne.
La medida fue dispuesta por la intendenta Marisa Fassi y supone un incremento del valor de la guía municipal de $1.965 a $4.409. Caputo reaccionó desde su cuenta de X, donde sostuvo que “lo único que saben hacer es subir impuestos y aun así tienen déficit”, al citar un posteo que daba cuenta del ajuste.
El aumento generó rechazo en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA). Desde la entidad remarcaron que la suba “no se condice con la inflación”, dado que los precios generales crecieron alrededor del 25% en el mismo período, frente al 124% aplicado a las guías. Aseguran que la decisión tiene un impacto “desproporcionado y regresivo” para las empresas que faenan para consumo local.
Según CAMYA, el incremento encarece el circuito formal de la carne, reduce la rentabilidad, afecta la competitividad y eleva el riesgo de informalidad. También explicaron que la guía es obligatoria para trasladar hacienda a faena dentro del circuito legal, por lo que su costo se convierte en un gasto operativo directo para el sector.
El traslado de estos mayores costos derivó en un aumento del precio final de la carne y ajustes en las tarifas de faena, señalaron desde la cámara, al advertir que la medida dificulta la operatoria de matarifes y abastecedores en un contexto ya marcado por tensiones de costos.
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.
ANSES oficializó los valores actualizados para la Asignación Universal por Hijo y detalló que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en diciembre. Los haberes se acreditarán según la terminación del DNI.
Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.
La ANSES confirmó la suba del 2,34% que regirá desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con los montos del bono y el aguinaldo.
El economista Enrique Szewach sostuvo que el dólar debe ubicarse cerca del techo de la banda y remarcó que el empleo depende de la rentabilidad empresarial, no de las reformas laborales.
El Gobierno avanza contrarreloj para cerrar un crédito privado de corto plazo. Estudios jurídicos internacionales trabajan en una nueva estructura de garantías tras la negativa de la Fed a respaldar la operación.
El adolescente fue detenido a pocas cuadras del lugar luego de que el dueño de la casa sorprendiera a dos personas dentro de la vivienda durante la madrugada.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
El Millonario solo accederá a la Fase 2 del certamen continental si su histórico rival se consagra campeón del Torneo Clausura. De lo contrario, jugará la Sudamericana.
La Municipalidad presentó un programa de media beca para estudiar de forma virtual, en alianza con el Instituto CIEC de Venado Tuerto. La iniciativa busca ampliar el acceso a la formación laboral.
La Academia juega esta noche en Avellaneda ante el Matador por los cuartos del Torneo Clausura, tras eliminar a River. El vencedor enfrentará a Boca o Argentinos Juniors.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La dupla conquistó el Major de México del Premier Pádel y completó una temporada notable, manteniéndose como los número uno por tercer año consecutivo.
La Selección recibe esta noche al conjunto caribeño en el Estadio Obras por la primera ventana rumbo al Mundial de básquet de Qatar 2027. Pablo Prigioni estará al mando tras ausentarse en el debut.