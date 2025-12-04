Arsenal compró a los gemelos Quintero, joyas de Independiente del Valle
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El equipo carioca derrotó 1-0 a Ceará en el Maracaná y se quedó con el Brasileirao a una fecha del cierre, firmando la mejor temporada de su historia.Deportes04/12/2025GASTON PAROLA
Flamengo volvió a celebrar. Apenas cuatro días después de consagrarse campeón de la CONMEBOL Libertadores, el conjunto dirigido por Filipe Luís se quedó este miércoles con el Brasileirao 2025 tras vencer 1-0 a Ceará en un Maracaná repleto.
Con un gol de Samuel Lino, asistido por el colombiano Jorge Carrascal, el “Mengão” alcanzó los 78 puntos y tomó una ventaja ya inalcanzable sobre Palmeiras, su escolta, que llegó a 73 unidades. El partido contó con un marco histórico: 73.244 espectadores acompañaron la consagración del equipo más popular de Brasil.
Flamengo dependía exclusivamente de sí mismo y respondió con autoridad. Pese al desgaste del viaje a Perú y la reciente final de Libertadores ante Palmeiras en Lima, el técnico decidió repetir el once titular para asegurar el campeonato sin esperar a la última fecha. El objetivo: adelantar el viaje a Qatar y preparar el debut ante Cruz Azul en la Copa Intercontinental.
Durante el primer tiempo, el local dominó el juego pero debió enfrentar a un Ceará bien replegado, necesitado de sumar para escapar de la lucha por el descenso. El gol llegó a los 36 minutos, cuando Lino definió con precisión tras una gran jugada colectiva iniciada por Carrascal.
El triunfo confirmó una temporada histórica: cuatro títulos en el año. Además del Brasileirão y la Libertadores, Flamengo se coronó en el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil, igualando la doble corona de Santos en 1962 y 1963 con Pelé.
En otros encuentros de la jornada, Palmeiras superó 3-0 a Atlético Mineiro con goles de José Manuel “Flaco” López, Allan y Luighi, mientras que Santos goleó 3-0 a Juventude gracias a un triplete de Neymar, que no marcaba tres tantos desde 2022.
La última fecha definirá el último cupo directo a la Libertadores 2026 entre Fluminense, Bahía y Botafogo, además de los restantes descensos, donde Internacional y Vitória llegan en zona comprometida. Sport y Juventude ya no tienen posibilidades de mantenerse en la categoría.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El histórico base confirmó que será su última temporada en la NBA y, días después, Los Angeles Clippers decidieron rescindir su contrato.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El tenor italiano encabezará el show artístico del sorteo junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger. La ceremonia reunirá a celebridades del deporte y del entretenimiento.
El Verde tiene 14 vínculos que caducan el 31 de diciembre y la dirigencia, junto a Facundo Sava, deberá resolver caso por caso. El capitán Juan Manuel Insaurralde y el arquero Lucas Acosta, entre los nombres más relevantes.
El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.
El asistente de Gustavo Costas fue captado sumándose a un canto contra Boca en pleno festejo por la clasificación a semifinales. En Avellaneda ya piensan en el duelo del domingo.
La escudería francesa mostrará el monoplaza 2026 el 23 de enero en Barcelona, en un año marcado por cambios técnicos y el debut del motor Mercedes.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
La Agencia Noticias Argentinas consultó al entorno de la cantante, que negó cualquier polémica con Wanda Nara y aseguró que no hubo desplantes de la Revista Gente.
La localidad inició las tareas para crear un espacio donde chicos y jóvenes podrán realizar deporte y actividades recreativas durante todo el año.
La derrota en la final de la Libertadores profundizó la mala relación entre José López y Abel Ferreira, y el delantero argentino evalúa su salida para 2026.
La jornada ofrece duelos clave en Europa y una final destacada en el fútbol argentino, con Boca y Gimnasia definiendo al campeón de la Reserva.