Flamengo volvió a celebrar. Apenas cuatro días después de consagrarse campeón de la CONMEBOL Libertadores, el conjunto dirigido por Filipe Luís se quedó este miércoles con el Brasileirao 2025 tras vencer 1-0 a Ceará en un Maracaná repleto.

Con un gol de Samuel Lino, asistido por el colombiano Jorge Carrascal, el “Mengão” alcanzó los 78 puntos y tomó una ventaja ya inalcanzable sobre Palmeiras, su escolta, que llegó a 73 unidades. El partido contó con un marco histórico: 73.244 espectadores acompañaron la consagración del equipo más popular de Brasil.

Flamengo dependía exclusivamente de sí mismo y respondió con autoridad. Pese al desgaste del viaje a Perú y la reciente final de Libertadores ante Palmeiras en Lima, el técnico decidió repetir el once titular para asegurar el campeonato sin esperar a la última fecha. El objetivo: adelantar el viaje a Qatar y preparar el debut ante Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

Durante el primer tiempo, el local dominó el juego pero debió enfrentar a un Ceará bien replegado, necesitado de sumar para escapar de la lucha por el descenso. El gol llegó a los 36 minutos, cuando Lino definió con precisión tras una gran jugada colectiva iniciada por Carrascal.

El triunfo confirmó una temporada histórica: cuatro títulos en el año. Además del Brasileirão y la Libertadores, Flamengo se coronó en el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil, igualando la doble corona de Santos en 1962 y 1963 con Pelé.

En otros encuentros de la jornada, Palmeiras superó 3-0 a Atlético Mineiro con goles de José Manuel “Flaco” López, Allan y Luighi, mientras que Santos goleó 3-0 a Juventude gracias a un triplete de Neymar, que no marcaba tres tantos desde 2022.

La última fecha definirá el último cupo directo a la Libertadores 2026 entre Fluminense, Bahía y Botafogo, además de los restantes descensos, donde Internacional y Vitória llegan en zona comprometida. Sport y Juventude ya no tienen posibilidades de mantenerse en la categoría.