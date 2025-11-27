Tensión en Buenos Aires: el endeudamiento de Kicillof quedó trabado

Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.

Economía27/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
El gobernador Axel Kicillof consiguió esta madrugada la aprobación del Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires, pero no logró avanzar con su plan de endeudamiento. La discusión quedó en un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10, debido a diferencias internas con La Cámpora y la falta de consenso con la oposición.

Durante la sesión maratónica en la Legislatura bonaerense, se avaló el esquema de ingresos y gastos y las reformas fiscales previstas para el próximo año. Sin embargo, el endeudamiento —por más de 3.000 millones de dólares— requiere una mayoría especial que el oficialismo aún no alcanza.

Los principales puntos de conflicto son la distribución del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y la ampliación del directorio del Banco Provincia. La oposición reclama un reparto de fondos con cuotas mensuales fijas, mientras que el Ejecutivo propone un esquema proporcional al nivel de endeudamiento.

Además, los bloques opositores impulsan ampliar el directorio del Banco Provincia de ocho a doce integrantes, con la intención de ocupar más cargos. Kicillof rechaza discutir esa posibilidad porque abriría una nueva tensión con La Cámpora, sector referenciado en Cristina y Máximo Kirchner, con quienes mantiene diferencias sobre la estrategia política provincial.

El cuarto intermedio abre un último tramo de negociaciones clave para el Gobierno bonaerense, que busca asegurar financiamiento en un contexto económico complejo.

