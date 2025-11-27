Tensión en Buenos Aires: el endeudamiento de Kicillof quedó trabado

ANSES oficializó el último aumento del año para jubilaciones y asignaciones
La ANSES confirmó la suba del 2,34% que regirá desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con los montos del bono y el aguinaldo.
Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.Economía27/11/2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador Axel Kicillof consiguió esta madrugada la aprobación del Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires, pero no logró avanzar con su plan de endeudamiento. La discusión quedó en un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10, debido a diferencias internas con La Cámpora y la falta de consenso con la oposición.
Durante la sesión maratónica en la Legislatura bonaerense, se avaló el esquema de ingresos y gastos y las reformas fiscales previstas para el próximo año. Sin embargo, el endeudamiento —por más de 3.000 millones de dólares— requiere una mayoría especial que el oficialismo aún no alcanza.
Los principales puntos de conflicto son la distribución del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y la ampliación del directorio del Banco Provincia. La oposición reclama un reparto de fondos con cuotas mensuales fijas, mientras que el Ejecutivo propone un esquema proporcional al nivel de endeudamiento.
Además, los bloques opositores impulsan ampliar el directorio del Banco Provincia de ocho a doce integrantes, con la intención de ocupar más cargos. Kicillof rechaza discutir esa posibilidad porque abriría una nueva tensión con La Cámpora, sector referenciado en Cristina y Máximo Kirchner, con quienes mantiene diferencias sobre la estrategia política provincial.
El cuarto intermedio abre un último tramo de negociaciones clave para el Gobierno bonaerense, que busca asegurar financiamiento en un contexto económico complejo.
El economista Enrique Szewach sostuvo que el dólar debe ubicarse cerca del techo de la banda y remarcó que el empleo depende de la rentabilidad empresarial, no de las reformas laborales.
El Gobierno avanza contrarreloj para cerrar un crédito privado de corto plazo. Estudios jurídicos internacionales trabajan en una nueva estructura de garantías tras la negativa de la Fed a respaldar la operación.
El Gobierno habilitó a Latam Brasil a operar vuelos regulares entre ambas ciudades. La medida se enmarca en la política de desregulación aerocomercial.
El organismo dará a conocer el EMAE de septiembre, dato que completa el desempeño del tercer trimestre y permite anticipar la evolución del PIB.
ANSES continúa este lunes con el calendario de pagos de noviembre. Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones podrán cobrar según terminación de DNI y tipo de prestación.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.