La Mona Jiménez evoluciona bien tras su operación de hernia
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
El conductor de LAM confirmó que Wanda Nara fue señalada por Flor Jazmín Peña como protagonista de un saludo que consideró inapropiado hacia Nico Occhiato.Espectáculos04/12/2025SOFIA ZANOTTI
El cruce que circuló en redes tras la gala de “Los Personajes del Año”, organizada por Revista Gente, sumó este jueves un nuevo capítulo. Ángel de Brito terminó con las especulaciones y reveló el nombre de la famosa que, según Flor Jazmín Peña, se habría insinuado a Nico Occhiato durante el evento.
Todo comenzó después de que Yanina Latorre comentara en Sálvese quien pueda que el malestar de Flor se originó por un comentario atribuido a Laurita Fernández. Según indicó, la bailarina habría dicho “qué bueno que está Nico”. Sin embargo, ella negó haber tenido cualquier gesto fuera de lugar.
En este marco, De Brito aclaró la situación y nombró a la figura que Flor habría señalado como protagonista del gesto. “La que saludó cariñosamente a Nico Occhiato y Flor Jazmín dijo ‘¿Vieron lo que yo vi?’ no fue Juli Poggio, fue Wanda”, publicó el conductor en sus redes sociales.
Según explicó luego en LAM, Flor interpretó que el saludo de Wanda Nara fue demasiado cercano. “Este es el cuento, no es la verdad. Wanda saluda a Occhiato, le da un beso y Flor siente que se lo quiso levantar, que le apoyó el pecho”, detalló De Brito. “En ese momento, Flor comenta: ‘¿Vos viste lo que yo vi? Se lo quiso levantar’”, agregó.
La discusión tomó más fuerza cuando se difundió un video compartido por Laurita Fernández, donde se ve el saludo en cuestión. Las imágenes desataron un debate en redes: mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción de Flor, calificándola de exagerada, otros apuntaron a Wanda por la forma del saludo.
