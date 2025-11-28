Montos confirmados para la Tarjeta Alimentar y la AUH en diciembre

Tensión en Buenos Aires: el endeudamiento de Kicillof quedó trabado
Aunque la Legislatura aprobó el Presupuesto 2026, el debate por el endeudamiento provincial se postergó por falta de acuerdo político y tensiones con La Cámpora.
Actualización de la AUH
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos montos que regirán desde diciembre, luego de aplicar el incremento del 2,3% correspondiente al último ajuste por movilidad. La suba impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario.
Con la actualización, los valores de la AUH quedan fijados de la siguiente manera:
AUH: $97.974
Monto bruto: $122.467
Retención anual (20%): $24.493
AUH por discapacidad: $398.697
El calendario de pagos se mantiene ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como es habitual.
Tarjeta Alimentar: sin aumentos en diciembre
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá incrementos en diciembre, dado que sus valores no se actualizan por movilidad sino por decisiones específicas del Gobierno.
El programa está dirigido a hogares con niñas y niños de hasta 14 años, y sus montos vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres o más hijos
Cuánto se cobrará en total
Los hogares que combinan la AUH con la Tarjeta Alimentar percibirán en diciembre los siguientes montos totales:
Familias con un hijo: $150.224
Familias con dos hijos: $179.910
Familias con tres o más hijos: $206.036
