Montos confirmados para la Tarjeta Alimentar y la AUH en diciembre

Actualización de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos montos que regirán desde diciembre, luego de aplicar el incremento del 2,3% correspondiente al último ajuste por movilidad. La suba impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario.

Con la actualización, los valores de la AUH quedan fijados de la siguiente manera:

AUH: $97.974

Monto bruto: $122.467

Retención anual (20%): $24.493

AUH por discapacidad: $398.697

El calendario de pagos se mantiene ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como es habitual.

Tarjeta Alimentar: sin aumentos en diciembre

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá incrementos en diciembre, dado que sus valores no se actualizan por movilidad sino por decisiones específicas del Gobierno.

El programa está dirigido a hogares con niñas y niños de hasta 14 años, y sus montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Cuánto se cobrará en total

Los hogares que combinan la AUH con la Tarjeta Alimentar percibirán en diciembre los siguientes montos totales:

Familias con un hijo: $150.224

Familias con dos hijos: $179.910

Familias con tres o más hijos: $206.036