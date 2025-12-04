El Gobierno fijó subas del salario mínimo hasta agosto de 2026
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión, destacó la compra récord de reservas y afirmó que "el tren ya arrancó" hacia un nuevo ciclo económico.
Luis “Toto” Caputo participó de un encuentro con empresarios en el Alvear Palace y transmitió un mensaje de fuerte optimismo respecto al futuro económico del país. Según expresó, 2026 será “espectacular” para la Argentina y marcará “un cambio de ciclo” que, a su entender, impactará durante las próximas décadas.
Caputo recordó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, el Gobierno impulsa transformaciones que —según afirmó— representan “momentos en que la Historia cambia”. En este sentido, destacó que la actual gestión es la primera “en muchos años” que se anima a llevar adelante un programa económico basado en su visión de largo plazo.
El ministro también interpretó las elecciones de 2025 como una ratificación social del rumbo oficial. “Para muchos, la elección de Milei fue una apuesta, pero la vuelta de este año fue un aval contundente de que este es el camino”, señaló. En esa línea, remarcó la importancia de haber alcanzado la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo que, a su criterio, permitirá avanzar con reformas y “frenar intentos de desestabilización”.
En materia económica, Caputo hizo hincapié en la acumulación de reservas. Afirmó que la actual gestión es “el gobierno que más reservas compró en la historia” y adelantó que continuarán haciéndolo. Incluso detalló proyecciones: mantener el ratio de base monetaria sobre el producto permitiría sumar alrededor de USD 7.000 millones adicionales sin necesidad de esterilizar, cifra que podría duplicarse si se recupera la demanda de dinero.
El discurso cerró con un llamado a acompañar el proceso: “El tren ya arrancó. Ojalá todos suban, porque no hay duda de que Argentina puede ser el país que más crezca en los próximos 20 o 30 años”, sostuvo, despertando aplausos entre los presentes.
