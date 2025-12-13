Cabello denuncia que EE.UU. busca apropiarse de recursos venezolanos
Brasil dio un golpe histórico contra la minería ilegal de oro en la Amazonía al incautar 249 kilogramos de metal extraído de manera clandestina desde principios de 2024. Según informaron fuentes oficiales, el valor de lo decomisado asciende a unos 184 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 34 millones de dólares.
El impacto total de la ofensiva contra estas redes delictivas es aún mayor. Las autoridades estiman que el daño económico causado a la criminalidad organizada alcanza los 623 millones de reales, es decir, cerca de 115 millones de dólares.
Uno de los pilares de esta estrategia fue la creación de la Casa de Gobierno en la Tierra Indígena Yanomami, en marzo de 2024. Este organismo centraliza tareas de inteligencia, mando y control para coordinar acciones contra la explotación ilegal en la región.
El director de la Casa de Gobierno, Nilton Tubino, explicó que el enfoque estuvo puesto en atacar el núcleo financiero y logístico de las organizaciones. “Los 249 kilos de oro incautados reflejan un avance estructural. Retiramos de circulación recursos que sostenían la logística ilegal, dentro de una estrategia de control territorial y estrangulamiento financiero para proteger las tierras indígenas”, señaló.
En lo que va de 2025, se retiraron del circuito ilegal 215 kilos de oro, a partir de más de 8.400 operativos coordinados. Las acciones incluyeron controles terrestres, fluviales y aéreos, la destrucción de pistas clandestinas y la incautación de combustible, motores, generadores y equipos de comunicación.
El resultado más significativo fue la drástica caída en la actividad minera ilegal. Los registros oficiales indican una reducción del 98% en la apertura de nuevos campamentos desde marzo de 2024. Además, solo en noviembre de 2025 fueron detenidos 22 mineros dentro del territorio Yanomami.
Las autoridades brasileñas aseguraron que los operativos continúan de forma permanente y que las incautaciones de pequeñas cantidades de oro siguen sumándose, confirmando el proceso de desarticulación progresiva de estas redes ilegales.
